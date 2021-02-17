الصحة السعودية توضح سبب ارتفاع منحنى إصابات كورونا مؤخراً

قلق من سلالات فيروس كورونا.. قد نحتاج لجرعات سنوية من اللقاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت وزارة الصحة السعودية الحقيقة وراء ما تم تداوله بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الثلاثاء.

ولا تزال بعض مناطق السعودية تشهد ارتفاعاً في تسجيل حالات كورونا المؤكدة مقارنةً بالأسبوع الماضي، ولم يصل المنحنى إلى مرحلة الاستقرار حتى الآن، وفقاً لتغريدة وزارة الصحة السعودية على "تويتر".

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة. الثلاثاء 16 فبراير 2021 https://t.co/0zzALy0HHW

وأكدت الوزارة أن التحورات الجينية للفيروس ليست السبب وراء ارتفاع منحنى الإصابات في المملكة.

وقالت الوزارة: "ليس صحيحاً بأن ما تم رصده من ارتفاع في منحنى الإصابات المؤكدة في المملكة خلال الفترة الماضية هو ناتج عن تحورات جينية للفيروس".

وهذه الارتفاعات هي في الحقيقة "مرتبطة بالممارسات والسلوكيات المجتمعية الخاطئة"، وفقاً للتغريدة.

وحثت الوزارة جميع الأشخاص بالإسراع في التسجيل لأخذ لقاحات "كوفيد-19"، كما أنها أوصت فئات كبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والمصابين بالسمنة المفرطة على وجه الخصوص بالمبادرة والتسجيل.