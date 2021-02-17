الصحة السعودية توضح سبب ارتفاع منحنى إصابات كورونا مؤخراً

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ليس نتيجة تحورات جينية لفيروس كورونا.. الصحة السعودية توضح سبب ارتفاع منحنى الإصابات مؤخراً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت وزارة الصحة السعودية الحقيقة وراء ما تم تداوله بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الثلاثاء.

ولا تزال بعض مناطق السعودية تشهد ارتفاعاً في تسجيل حالات كورونا المؤكدة مقارنةً بالأسبوع الماضي، ولم يصل المنحنى إلى مرحلة الاستقرار حتى الآن، وفقاً لتغريدة وزارة الصحة السعودية على "تويتر".

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وأكدت الوزارة أن التحورات الجينية للفيروس ليست السبب وراء ارتفاع منحنى الإصابات في المملكة.

وقالت الوزارة: "ليس صحيحاً بأن ما تم رصده من ارتفاع في منحنى الإصابات المؤكدة في المملكة خلال الفترة الماضية هو ناتج عن تحورات جينية للفيروس".

وهذه الارتفاعات هي في الحقيقة "مرتبطة بالممارسات والسلوكيات المجتمعية الخاطئة"، وفقاً للتغريدة.

وحثت الوزارة جميع الأشخاص بالإسراع في التسجيل لأخذ لقاحات "كوفيد-19"، كما أنها أوصت فئات كبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والمصابين بالسمنة المفرطة على وجه الخصوص بالمبادرة والتسجيل.

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