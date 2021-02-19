دراسة جديدة: الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا قد يحتاجون إلى جرعة واحدة فقط من لقاح "فايزر" أو "مودرنا"

(CNN Heath)—قال تحالف شركتي فايزر - بيونتك إنه قدم بيانات جديدة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإظهار أنه يمكن تخزين لقاح كورونا في درجات حرارة أكثر دفئًا.

وفي بيان صحفي، الجمعة، قالت فايزر إن هذه البيانات الجديدة توضح أن لقاحها يمكن أن يكون مستقرًا عند تخزينه بين -25 درجة مئوية إلى -15 درجة مئوية لمدة أسبوعين، وهي درجة حرارة الثلاجات والمجمدات الأكثر شيوعًا.

حاليًا، يشير الملصق الموجود على لقاح فايزر – بيونتيك إلى أنه يجب تخزينه في أجواء شديدة البرودة بين -80 درجة مئوية إلى -60 درجة مئوية، لمدة تصل إلى ستة أشهر أو يمكن تخزينه في درجات حرارة التبريد العادية (2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية) لمدة تصل إلى خمسة أيام، قبل الخلط مع محلول ملحي.

ومن شأن البيانات الجديدة المساهمة في تحديث تفويض الاستخدام الطارئ الخاص باللقاح ليشمل خيارات التخزين الأكثر دفئًا لمدة أسبوعين.

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، في بيان الشركة، في حالة الموافقة عليه، سيوفر خيار التخزين الجديد هذا للصيدليات ومراكز التطعيم مرونة أكبر في كيفية إدارة إمدادات اللقاحات الخاصة بهم.