دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت الدنمارك تعليق استخدام لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" لمدة 14 يومًا "كإجراء احترازي" للتحقق من "علامات أعراض جانبية خطيرة محتملة في شكل جلطات دموية مميتة".

وقال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيك بتغريدة على "تويتر" يوم الخميس: "لا يمكن حاليًا استنتاج ما إذا كان هناك ارتباط أم لا".

وأضاف هيونيك: "نحن نتصرف في وقت مبكر، يجب أن يتم التحقيق في الأمر بدقة".

كما أكدت وكالة الأدوية الدنماركية التحقيق يوم الخميس في بيان قالت فيه إنها ستعمل مع وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) وسلطات الأدوية الأخرى في الاتحاد الأوروبي بعد صدور التقارير.

وأضاف البيان: "أحد التقارير يرتبط بحالة وفاة في الدنمارك".

وقالت تانيا إريكسن من الوكالة الدنماركية: "لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت جلطات الدم وحالة الوفاة في الدنمارك ناتجة عن اللقاح، لكن يجب الآن فحصه بدقة للتأكد من سلامته".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوقفت النمسا استخدام دفعة واحدة محددة من مجموعة لقاح "AstraZeneca ABV5300" بعد أن "تم تشخيص شخص مصاب بتجلط الدم المتعدد"، وفقًا لوكالة الأدوية الأدوية الأوروبية.

واعتبارًا من يوم الثلاثاء، أوقفت إستونيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ولاتفيا، أيضًا استخدام الدفعة المحددة من اللقاح "ABV5300".

ولم يتم تحديد ما إذا كانت حالة الوفاة في الدنمارك ترتبط بهذه الدفعة المحددة من اللقاح.