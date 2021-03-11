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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن السعودية تعتبر من أعلى الدول إصابةً بمرض الماء الأزرق، الذي يُعرف أيضاً بالغلوكوما؟ وإليكم المزيد من المعلومات عن هذا المرض الذي يضر بالعينين.

ويُعد الماء الأزرق عبارة عن مجموعة من العوامل التي تلحق الضرر بالعصب البصري والذي تعتبر صحته ضرورية للرؤية بصورة جيدة، وفقاً لما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية لوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، في تغريدة بمناسبة الأسبوع العالمي للغلوكوما.

وغالباً ما يحدث هذا الضرر بسبب ارتفاع الضغط بشكل غير طبيعي في العين.

السعودية تعتبر من أعلى الدول إصابةً بها والوراثة أحد أسبابها🤔 تعرّف عليها في #الأسبوع_العالمي_للجلوكوما #عش_بصحة https://t.co/xfBrxvCECa

والغلوكوما مفتوحة الزاوية هي أكثر أنواع هذا المرض شيوعاً.

وتتضمن أنواع هذا المرض أيضاً الغلوكوما الوراثية، ولدى المملكة العربية السعودية واحدة من أعلى معدلات الإصابة بها في العالم.

إليك ما يجب معرفته عن الماء الأزرق (الغلوكوما):