دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ستتوفر للمتغيرات شديدة العدوى قريبًا فرصة سهلة للغاية للانتشار بسرعة. وتبدأ إجازة الربيع لمئات المؤسسات التعليمية هذا الشهر. وقد تؤدي العطلات المعتادة في عطلة الربيع إلى إصابة عدد لا يُحصى من الأشخاص بالعدوى، حيث تهدد متغيرات فيروس كورونا بتجاوز اللقاحات.

وقال الدكتور بيتر هوتز، عميد المدرسة الوطنية لطب المناطق الحارة في كلية بايلور للطب، إن متغير B.1.1.7 يتسارع في فلوريدا. وأضاف: "لديك كل هؤلاء الأشخاص الذين يبلغون من العمر 20 عامًا. لن يكون لدى أي منهم أقنعة. ولن يمارسوا التباعد الاجتماعي. وبعد ذلك، سيعودون إلى ولاياتهم الأصلية وينشرون متغير B.1.1.7."

لذلك فإن طلاب الجامعات، إما سيساعدون في صنع الفصل التالي من الوباء أو يوقفونه. إليك ما يجب معرفته قبل الذهاب إلى حفلة أو السفر إلى بقعة ربيعية ساخنة:

سلالة B.1.1.7 معدية حقًا

ويشعر العلماء بالقلق من العديد من المتغيرات الجديدة في الولايات المتحدة. لكن هوتز قلق للغاية بشأن سلالة B.1.1.7 ، التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة، ولكنها انتشرت بالفعل إلى 44 ولاية أمريكية على الأقل.

ويمكن أن يؤدي اختبار فيروس كورونا إلى نتائج سلبية خاطئة، خاصة إذا أجرى الأشخاص الاختبار في وقت قريب جدًا أو متأخر، ولم يلتزموا بالحجر الصحي قبل الاختبار وبعده.

الشباب بالتأكيد ليسوا محصنين

ويمكن للشباب بسهولة نقل الفيروس إلى الأصدقاء والعائلة دون أن يدركوا ذلك.

ولكن حتى الشباب الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة في السابق عانوا من مضاعفات فيروس كورونا طويلة الأمد.

الإرهاق الوبائي حقيقي - لكنه قابل للهزيمة تمامًا

وقد يبدو عدم الاحتفال بعطلة الربيع بالطريقة التي تريدها هذا العام مدمرًا. ولكن ستكون هناك فرص أكبر للاحتفال بعد تلقيح الجميع.

وقال هوتز إن "أفضل شيء تفعله الآن هو تجنب السفر لمسافات طويلة ما لم يتم تطعيمك أو ما لم تكن مصابًا مؤخرًا".

ولسوء الحظ، لم يتم تطعيم الغالبية العظمى من طلاب الجامعات ضد فيروس كورونا. لكن هناك أخبار جيدة تلوح في الأفق: