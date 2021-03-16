قائمة جديدة بالدول التي علّقت لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دفعت التساؤلات حول سلامة لقاح "أسترازينيكا" غالبية الدول الأوروبية، إلى تعليق عمليات التطعيم بالجرعة كلياً أو جزئياً، وخاصة بعد تقرير عن حالة وفاة في الدنمارك نتيجة جلطة دموية، إثر تلقي اللقاح.

وانضمت ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا إلى قائمة الدول التي علقت استخدام اللقاح، الاثنين، بعد عدد من حوادث الجلطات الدموية وحالات الوفاة بعد التطعيم.

تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا

قبرص: الثلاثاء 16 مارس / آذار - أعلنت قبرص أنها ستؤجل مؤقتاً التطعيمات بلقاح "أسترازينيكا" حتى الخميس من هذا الأسبوع بانتظار مراجعة وكالة الأدوية الأوروبية.



لاتفيا: الثلاثاء 16مارس / آذار - أكدت وزارة الصحة اللاتفية أن لجنة خبراء أوصت الليلة الماضية بتعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" مؤقتاً.

وقال رئيس مكتب وزير الصحة لـ CNN إنهم لم يواجهوا أي مشاكل مع حالات جلطات الدم في البلاد، ولكنهم يتبعون خطى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى كإجراء احترازي.

وفي 9 مارس / آذار تم تعليق استخدام الدُفعة "ABV5300" من جرعات اللقاح.



لوكسمبورغ: الثلاثاء 16 مارس / آذار - أعلنت لوكسمبورج تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" مؤقتاً.

وجاء في بيان حكومة لوكسمبورغ: "بعد قرار العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، بتعليق التطعيم مؤقتاً بلقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19، قررت لوكسمبورغ الانضمام إلى هذا القرار".

وأضاف البيان: "هذا إجراء احترازي، انتظاراً لنتائج الاختبارات التي أجرتها وكالة الأدوية الأوروبية في عدد من حالات مشاكل الدم التي حدثت لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا".

وفي 9 مارس / آذار تم تعليق استخدام الدُفعة "ABV5300" من جرعات اللقاح.

السويد: الثلاثاء 16 مارس / آذار - أعلنت وزارة الصحة السويدية إنها ستوقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" بينما يتم فحصه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية ونظيرتها السويدية، بحسب ما أكد مسؤول صحفي في الوزارة لـ CNN.

ألمانيا: الاثنين 15 مارس / آذار - علقت ألمانيا لقاح "أسترازينيكا" كإجراء احترازي، وفقاً لما قاله وزير الصحة الألماني ينس سبان.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان إنه أجرى محادثة طويلة مع نظيره البريطاني الليلة الماضية لمناقشة الجوانب المختلفة لعملية التطعيم.

وأكد سبان أن الشفافية والثقة لها أهمية قصوى في عملية التطعيم.

فرنسا: يوم الإثنين 15 مارس / آذار - علّقت فرنسا استخدام لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد في انتظار مراجعة وكالة الأدوية الأوروبية يوم الثلاثاء، حسبما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي: "قررنا تعليق استخدام أسترازينيكا كإجراء احترازي، ونأمل في استئنافه بسرعة إذا سمحت توصية وكالة الأدوية الأوروبية بذلك".

وأضاف أن "وكالة الأدوية الأوروبية ستقدم تقييمها بعد ظهر غد حول استخدام هذا اللقاح".

ويأتي القرار في أعقاب عدد من الدول الأوروبية الأخرى التي علّقت استخدام لقاح أسترازينيكا في انتظار مزيد من التقييم، على الرغم من تأكيدات اللجنة المشتركة في المملكة المتحدة للتطعيمات والتحصينات أن اللقاح "تم اختباره بدقة للتأكد من سلامته".

إيطاليا: يوم الإثنين 15 مارس / آذار - وكالة الأدوية الإيطالية تحظر استخدام لقاح أسترازينيكا ضد "كوفيد-19" "كإجراء وقائي ومؤقت"، في انتظار اجتماع وكالة الأدوية الأوروبية، حسبما أعلنته وكالة الأدوية الإيطالية يوم الاثنين.

وقررت وكالة الأدوية الإيطالية تمديد الحظر المفروض على استخدام لقاح أسترازينيكا ضد "كوفيد-19" في جميع أنحاء البلاد كإجراء احترازي ومؤقت، في انتظار توصيات وكالة الأدوية الأوروبية.

وقالت الوكالة في بيان إن هذا القرار تم اتخاذه تماشياً مع إجراءات مماثلة اتخذتها دول أوروبية أخرى.

وأعلنت فرنسا وألمانيا عن تعليق مماثل يوم الاثنين، بينما أعلنت المملكة المتحدة إنها ستواصل استخدام اللقاح.

إسبانيا: الإثنين 15 مارس - أعلنت إسبانيا تعليق لقاح أسترازينيكا لمدة أسبوعين، حسبما أعلنت وزيرة الصحة كارولينا داريا في مؤتمر صحفي متلفز على المستوى الوطني. وقالت إنه تعليق "مؤقت واحتياطي"، حتى يتم تقييم المخاطر من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.



هولندا: 14 مارس/ آذار - صرحت الحكومة الهولندية بأنها ستعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" في هولندا مؤقتاً لمدة أسبوعين "كإجراء احترازي في انتظار مزيد من التحقيق".

ويأتي القرار بعد أيام فقط من تصريح وزير الصحة، هوغو دي يونغ يوم الخميس بأنه "لا يوجد سبب للقلق" وأن التطعيمات يمكن أن تستمر.

وفي بيان يوم الأحد، قالت وزارة الصحة الهولندية إن مجلس تقييم الأدوية تلقى في نهاية هذا الأسبوع "معلومات جديدة.

أيرلندا: 14 مارس / آذار - قررت أيرلندا تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" مؤقتاً "للحفاظ على الثقة" في برنامج اللقاح الخاص بها، وفقاً لرئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين.

وصرحت كارينا باتلر لمحطة الإذاعة الأيرلندية "Newstalk" يوم الأحد أنه يجب على الشعب الأيرلندي أن يرى هذا القرار كدليل على أن السلطات الصحية "تتطلع للتأكد من أن ما تم التوصية به للأشخاص آمن".

بلغاريا: 12 مارس / آذار - أمر رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف بتعليق جميع التطعيمات باستخدام لقاح "أسترازينيكا" ضد "كوفيد-19" إلى أن "تدحض وكالة الأدوية الأوروبية جميع الشكوك" حول سلامة اللقاح، وفقاً لبيان حكومي.



الدنمارك: 11 مارس / آذار - قررت الدنمارك تعليق استخدام لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" لمدة 14 يوماً "كإجراء احترازي" للتحقق من "علامات أعراض جانبية خطيرة محتملة في شكل جلطات دموية مميتة" وذلك بعد وفاة دنماركية تلقت جرعة من اللقاح، وفقاً لمسؤولي الصحة الدنماركيين.

النرويج: اختارت النرويج، يوم الخميس 11 مارس / آذار، "تعليق" التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" بعد تقرير عن حالة وفاة في الدنمارك، نتيجة جلطة دموية.

وتم الإبلاغ عن حالات جلطات دموية بعد وقت قصير من تلقي لقاح "كوفيد-19" في النرويج ولكن "بشكل رئيسي لدى كبار السن، حيث يوجد غالباً مرض أساسي آخر أيضاً".

أيسلندا: قررت أيسلندا يوم الخميس 11 مارس / آذار تعليق استخدام اللقاح، على الرغم من عدم وجود تقارير عن إصابة المرضى بجلطات دموية في البلاد، وتنتظر المشورة من وكالة الأدوية الأوروبية.

البرتغال: أعلنت يوم الاثنين 14 مارس / آذار تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" كإجراء احترازي، لتنضم إلى الدول الأوروبية الأخرى - بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي علقت تطعيم أسترازينيكا بعد تقاير وقوع حوادث جلطات دموية بعد التطعيم.

التعليق الجزئي/ تعليق مجموعات محددة من اللقاح:

النمسا: في وقت سابق، وبدءاً من 8 مارس/ آذار، علّقت النمسا استخدام مجموعة اللقاح "ABV5300"، وذلك بعد تشخيص إصابة شخص بالخثار الوريدي المتعدد، ووفاته بعد عشرة أيام من التطعيم، ودخول آخر إلى المستشفى بسبب انسداد رئوي، وفقاً لوكالة الأدوية الأوروبية، الجهة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي.

ليتوانيا، وإستونيا، ولوكسمبورغ، ولاتفيا: اعتباراً من الثلاثاء 9 مارس/ آذار، قررت هذه الدول أيضاً تعليق استخدام الدُفعة "ABV5300".

وفي 11 مارس / آذار، قررت وكالة الأدوية الإيطالية "حظر" جرعات لقاح "أسترازينيكا" من مجموعة "ABV2856"، بعد ظهور "بعض ردود الفعل العكسية الخطيرة" لدى المتلقين. ولم يتم تحديد تفاصيل ردود الفعل.

إسبانيا: 11 مارس / آذار - أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس أن بلادها لم تسجل أي حالة مماثلة، وطالبت بتوخي الحذر أثناء مراجعة ما حدث من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وقالت درياس لمحطة "لا سيكستا" التلفزيونية المحلية: "أود أن أبعث برسالة هدوء وحذر، في إسبانيا لم يتم إخطارنا بأي حالة تتعلق بجلطات الدم".

وفي 11 مارس / آذار، أعلنت لجنة الصحة العامة الإسبانية أنها ستؤخر تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاماً بلقاح "أسترازينيكا"، حتى تتوفر "مراجعة كاملة واستنتاج للآثار الجانبية من قبل وكالة الأدوية الأوروبية"، وفقاً لبيان صدر مساء الخميس.