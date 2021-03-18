بـ3 خطوات بسيطة.. هكذا يمكنك إضافة الخضار والفاكهة للعديد من وجباتك اليومية

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كيف نختار الخضار والفواكه بطريقة صحيحة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المهم أن تكون الخضار والفاكهة جزءاً من نظامنا الغذائي، فهي تُعد مصادر رائعة للفيتامينات، والمعادن، والكثير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة.

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ويمكن إضافة الخضار والفاكهة إلى العديد من الأطباق اليومية التي تتناولها من أجل المساهمة في تعزيز النمط الغذائي الصحي، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر "تويتر".

إليكم 3 طرق لمساعدتكم على إضافة الخضار والفاكهة لوجباتك اليومية:

  • يمكن إضافة الخضار الطازجة عند تقديم الشطائر 
  • أضف الفاكهة والخضار لوجبات الطعام الخفيفة، ويمكن إضافة شرائح التفاح والفراولة مع الزبادي، أو شرائح الخيار والجزر مع اللبنة
  • يمكن إضافة الفاكهة الطازجة إلى الزبادي الخالي من المنكهات، وذلك بدلاً من تناول الزبادي المُنكَه
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