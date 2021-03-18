دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المهم أن تكون الخضار والفاكهة جزءاً من نظامنا الغذائي، فهي تُعد مصادر رائعة للفيتامينات، والمعادن، والكثير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة.

ويمكن إضافة الخضار والفاكهة إلى العديد من الأطباق اليومية التي تتناولها من أجل المساهمة في تعزيز النمط الغذائي الصحي، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر "تويتر".

يمكن إضافة الخضار والفاكهة للعديد من الأطباق اليومية، للمساهمة بتعزيز النمط الغذائي الصحي. #الغذاء_والدواء #IYFV2021 https://t.co/9WdtozaSy9

إليكم 3 طرق لمساعدتكم على إضافة الخضار والفاكهة لوجباتك اليومية: