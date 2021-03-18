لندن، المملكة المتحدة (CNN)—قالت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، إيمير كوك، الخميس، إن تحقيقات الوكالة بشأن لقاح أسترازينيكا "توصلت إلى نتيجة علمية واضحة. هذا لقاح آمن وفعال "، ولكن" لا يمكننا استبعاد وجود صلة بالتأكيد بين حالات جلطة الدم واللقاح".

وأضافت المديرة التنفيذي لوكالة الأدوية الأوروبية إن فوائد اللقاح تفوق المخاطر.

وقالت كوك: "أريد أن أكرر أن موقفنا العلمي هو أن هذا اللقاح هو خيار آمن وفعال لحماية المواطنين من كوفيد - 19".

وتابعت: "لقد أظهر (لقاح أسترازينيكا)أن فعالية لا تقل عن 60٪ في التجارب السريرية والوقاية من مرض فيروس كورونا، وفي الواقع تشير الدلائل الواقعية إلى أن الفعالية يمكن أن تكون أعلى من ذلك".

وقالت الدكتورة سابين شتراوس، رئيسة لجنة تقييم مخاطر اليقظة الدوائية (PRAC) التابعة للوكالة الأوروبية إن اللجنة "لم تجد أي دليل على جودة مشكلة الشحنات" من اللقاح.

وأشار كوك: خلصت اللجنة أيضًا إلى أن اللقاح ليس مرتبطًا بزيادة في المخاطر الإجمالية لأحداث الانصمام الخثاري ، أو جلطات الدم".

ومع ذلك، فإن اللجنة لا يمكن أن "تستبعد نهائيًا" وجود صلة محتملة بجلطات الدم، بحسب كوك.

وقالت كوك إن توصية "وكالة الأدوية الأوروبية هي زيادة الوعي بهذه المخاطر المحتملة، والتأكد من تضمينها في معلومات المنتج. إن لفت الانتباه إلى هذه الحالات النادرة المحتملة وتوفير المعلومات لأخصائيي الرعاية الصحية والأشخاص الذين تم تطعيمهم سيساعد في اكتشاف أي آثار جانبية محتملة والتخفيف من حدتها".