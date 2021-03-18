بيزا، إيطاليا (CNN)-- قال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، الخميس، إن منظمة الصحة العالمية تعمل على "شهادة رقمية ذكية"، مما يشير إلى تمييزها عن "جواز سفر اللقاح".

وقال كلوغ في مؤتمر صحفي: "نشجع بشدة - كما هو الحال مع أي لقاح - على وجود وثائق، سواء أكانت ورقية أو يفضل أن تكون رقمية. ولهذا السبب تعمل منظمة الصحة العالمية على شهادة رقمية ذكية".

وأضاف كلوغ: "لكن هذا شيء مختلف عن جواز السفر. لا نشجع في هذه المرحلة على أن الحصول على التطعيم هو الذي يحدد ما إذا كان بإمكانك السفر دوليًا أم لا. يجب ألا يكون ذلك مطلبا".

واستشهد كلوغ بعدة أسباب للتمييز. وأوضح أنه أولاً، من الناحية الأخلاقية: "هناك نقص عالمي في اللقاحات. لذا فإن هذا سيزيد من عدم المساواة، وإذا كان هناك شيء واحد تعلمناه من جائحة كوفيد - 19، فهو أن الأشخاص الضعفاء أصيبوا بشكل غير متناسب".

وعلميًا، قال كلوغ: "لسنا متأكدين بعد إلى متى تستمر المناعة". وقال إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ربما لا يزالون قادرين على نقل العدوى.

وأشار كلوغ إلى "سبب عملي"، وهو بما أن منظمة الصحة العالمية تعمل ضمن "إطار دولي موثوق به، علينا توثيق ما إذا كان الناس قد حصلوا على اللقاح".

تأتي تعليقات كلوغ بعد يوم من كشف المفوضية الأوروبية عن اقتراحها الخاص بـ "الشهادة الخضراء الرقمية"، أو جواز سفر اللقاح، للسماح بحركة آمنة وحرة داخل الاتحاد الأوروبي أثناء الوباء.