لحياة أطول..5 هو عدد حصص الفاكهة والخضار التي تحتاجونها كل يوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- 5 هو رقم حظك الجديد. هذا هو عدد حصص الفاكهة والخضار التي تحتاج إلى تناولها كل يوم لتعيش لفترة أطول، وفقًا لدراسة جديدة أصدرتها جمعية القلب الأمريكية (AHA) التي حللت بيانات تمثل ما يقرب من مليوني شخص بالغ في جميع أنحاء العالم.

ووجدت الدراسة أن اثنتين من تلك الوجبات الخمس يجب أن تكون من الفاكهة، بينما يجب أن تركز الوجبات الثلاثة الأخرى على الخضار.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور دونغ وانغ، عالم الأوبئة وخبير التغذية في كلية الطب بجامعة هارفارد: "من المرجح أن تقدم هذه الكمية أكبر فائدة فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض المزمنة الرئيسية، وهي كمية يمكن تحقيقها نسبيًا لعامة الناس".

ومع ذلك، كانت هناك اختلافات في الفوائد، اعتمادًا على الفاكهة أو الخضار المعنية.

وقال وانغ: "وجدنا أيضًا أنه ليس كل الفاكهة والخضار تقدم نفس الدرجة من الفائدة، رغم من أن التوصيات الغذائية الحالية تعالج عمومًا جميع أنواع الفاكهة والخضار، بما في ذلك الخضار النشوية، وعصائر الفاكهة، والبطاطس".

ولم تكن البازلاء، والذرة، والبطاطس، والخضار النشوية الأخرى، على سبيل المثال، مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة أو الإصابة بأمراض مزمنة محددة.

وأظهرت الدراسة أن الخضار ذات الأوراق الخضراء الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين C، مثل السبانخ، والخس الأخضر، واللفت، جنبًا إلى جنب مع الجزر، لديها العديد من الفوائد.

وضمن فئة الفاكهة، ساعدت الأنواع الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين ج، مثل التوت بجميع أنواعه والحمضيات، في تقليل مخاطر الوفاة والأمراض المزمنة. ومع ذلك، فإن عصير الفاكهة لم يساعد في ذلك. ووجدت الأبحاث السابقة أن الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة هي مفتاح كل فائدة.

وكانت الدراسة، التي نُشرت في مجلة تابعة لجمعية القلب الأمريكية، كبيرة ومقسمة إلى جزأين. واعتمد الجزء الأول على تحليل البيانات من دراسة صحة الممرضات ودراسة متابعة المهنيين الصحيين، والتي تابعت أكثر من 100000 رجل وامرأة لمدة تصل إلى 30 عامًا. أما الجزء الثاني من الدراسة، فقد كان عبارة عن تحليل تلوي للبيانات المجمعة من 26 دراسة غطت ما يقرب من 2 مليون مشارك من 29 دولة وإقليم.

وكان الأشخاص الذين يتناولون 5 حصص يوميًا من الفاكهة والخضار أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 13٪، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون حصتين فقط من الفاكهة والخضار يوميًا.

كما ارتبط تناول خمس حصص بانخفاض خطر الوفاة لدى الأشخاص بنسبة 12٪ بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب، والسكتة الدماغية.

ووجدت الدراسة أن لدى الأشخاص أيضًا خطرًا أقل بنسبة 10٪ للوفاة من السرطان و 35٪ أقل من خطر الوفاة من أمراض الجهاز التنفسي، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) مقارنة بأولئك الذين تناولوا حصتين فقط.

خمس حصص فقط؟

ولم تجد الدراسة أي فائدة في إطالة العمر من خلال تناول أكثر من خمس حصص في اليوم من الفاكهة والخضار، وهو ما يتعارض مع أبحاث سابقة أجريت على كل من الحيوانات والبشر.

ووجدت دراسة أجريت عام 2017 انخفاضًا كبيرًا في مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، والسرطان، والموت المبكر عن طريق تناول 10 حصص من الفاكهة والخضار كل يوم.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات استجابات مناعية أقل بكثير لدى الحيوانات التي تم إطعامها بين حصتين وثلاث حصص من الفاكهة والخضار يوميًا مقارنة بالحيوانات التي تناولت خمس إلى تسع حصص يوميًا.

عدد قليل من الأشخاص يتناولون الفاكهة والخضار

وتشير الإرشادات الغذائية إلى أنه يجب على النساء البالغات تناول 1.5 كوب على الأقل من الفاكهة و 2.5 كوب من الخضار كل يوم. ويحتاج الرجال إلى المزيد أي 2 كوب من الفاكهة، و 3.5 كوب من الخضار يوميًا.

ومع ذلك، فإن نسبة 9٪ فقط من البالغين في الولايات المتحدة يتناولون الوجبات المقترحة من الخضار، و12٪ فقط يأكلون الكمية الموصى بها من الفاكهة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.