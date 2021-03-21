دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المزيد من الولايات الأمريكية الخميس أن لقاحات "كوفيد-19" ستكون متاحة للمزيد من الأشخاص. وفي الوقت ذاته، أشار كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، الدكتور أنتوني فاوتشي، إلى أنه قد يكون من الضروري تطعيم الأطفال للوصول إلى مناعة القطيع.

ويرى فاوتشي أن الأشخاص يركزون بشكل كبير على فكرة مناعة القطيع لهذا الفيروس الجديد، وهي المرحلة التي يتم فيها حماية العدد الكافي من الأشخاص ضد الفيروس لقمع انتشاره.

وقال فاوتشي في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين بشأن ربط أنفسنا بمفهوم مناعة القطيع لأننا في الحقيقة لا نعرف على وجه التحديد ما هو عندما يأتي الأمر لهذا الفيروس بالتحديد".

وقال فاوتشي، وهو مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إنه يقدر حاجة ما بين 70% و85% من السكان إلى التطعيم، أو التمتع بالتحصين ضد الفيروس للوصول إلى مناعة القطيع.

وأضاف فاوتشي خلال جلسة استماع للجنة الصحة، والتعليم، والعمل، بمجلس الشيوخ: "نحن لا نعرف حقاً ما هي تلك النقطة السحرية لمناعة القطيع، ولكننا نعلم أنه إذا تم تطعيم الغالبية العظمى من السكان، فسنكون في حالة جيدة".

وذكر فاوتشي أنهم يرغبون في النهاية بجعل الأطفال جزءاً من ذلك المزيج.

وقد تصل الولايات المتحدة إلى مناعة القطيع عند تطعيم الطلبة بالمرحلة الثانوية، بحسب ما قاله.

وتعمل المزيد من الولايات على توسيع عدد الأشخاص المؤهلين للتطعيم.

وقال حاكم ولاية نيو هامبشاير، كريس سنونو، إن السكان الذين يبلغون من العمر 50 عاماً أو أكثر سيكونون مؤهلين اعتباراً من الإثنين، وتخطط الولاية لتوسيع وصول اللقاح إلى جميع المواطنين الذين يبلغون من العمر 16 عاماً فما فوق "في غضون أسابيع فقط".

وقال حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتزكر، إن إلينوي ستوسع عمليات التطعيم لتشمل جميع السكان الذين يبلغون من العمر 16 عاماً وما فوق بدءاً من 12 أبريل/نيسان، بينما قال حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، إن عمليات التطعيم ستتضمن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عاماً، أو أكثر، بدءاً من الإثنين.