حقائق عن الإستنساخ من عام 1952 إلى عام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الاستنساخ هو عبارة عن خلق نسخة متطابقة من الأصل، وفيما يلي بعض المعلومات الأساسية والحقائق حول هذه العملية.

حقائق

الاستنساخ التناسلي هو عملية صنع نسخة حية كاملة من كائن حي. ينقل الاستنساخ التناسلي للحيوانات نواة من خلايا الجسم إلى بيض تمت إزالة نواته. ثم يتم تحفيز هذه البويضة على الانقسام باستخدام شحنة كهربائية، ثم يتم زرعها في رحم الأنثى.

الاستنساخ العلاجي عبارة عن عملية يؤدي فيها زرع الخلايا النووية للمريض إلى تكوين بويضة يمكن من خلالها اشتقاق الخلايا المتوافقة مع المناعة للزرع. ويتم تحفيز هذه الخلايا على الانقسام والنمو في طبق بتري وليس في الرحم.

الاستنساخ الجيني هو الشكل الأكثر شيوعاً للاستنساخ، حيث يستخدمه الباحثون في المعهد القومي لأبحاث الجينوم البشري. ويتم استنساخ الجينات ليقوم العلماء بدراستها في بيئة معملية.

الجدول الزمني

1952: أظهر العلماء أنهم يستطيعون إزالة النواة من بيضة الضفدع، واستبدالها بنواة خلية جنينية من الضفادع، وتحويل البويضة إلى شرغوف.

1963: استطاع العلماء الصينيون خلق أول سمكة مستنسخة عن طريق نقل الحمض النووي من ذكر الكارب إلى بيضة أنثى.

1984: ادعى باحث في بريطانيا أنه استنسخ أول حيوان ثديي، وهو حمل تم إنتاجه عن طريق النقل النووي لخلايا جنين الأغنام.

1997: كشف العلماء عن النعجة دوللي، وهي أول حيوان ثديي يتم استنساخه من خلايا حيوان بالغ. ولدت بالفعل في 5 يوليو 1996.

1998: تم استنساخ أكثر من 50 فأراً من فأر واحد على مدى عدة أجيال.

2000: أفادت تقارير باستنساخ الخنازير والماعز من خلايا البالغين.

2001: تقنية الخلايا المتقدمة في مدينة ووستر البريطانية، تستنسخ جيناً بشرياً من ست خلايا، في بحث يهدف إلى حصاد الخلايا الجذعية. وبشكل منفصل، يتم استنساخ خمسة ثيران.

2002: ورد أنه تم استنساخ الأرانب والقطط من خلايا البالغين.

2002: منظمة كلونيد تدعي قيامها بأول استنساخ بشري.

2003: تدعي كلونيد أيضاً أنها استنسخت أول طفل رضيع.

2003: أكد معهد روزلين أن دوللي تعرضت للموت الرحيم بعد تشخيص إصابتها بمرض رئوي تدريجي.

2003: قال علماء في جامعة أيداهو إنهم استنسخوا بغلاً. تم استنساخ اثنين من البغال الإضافية في نفس العام.

2003: قال علماء في إيطاليا إنهم استنسخوا أول حصان في العالم.

2003: قام علماء فرنسيون باستنساخ الفئران لأول مرة.

2004: أبلغ باحثون كوريون جنوبيون كذباً أنهم صنعوا أجنة بشرية من خلال الاستنساخ واستخراج الخلايا الجذعية الجنينية.

2005: أعلن باحثون كوريون جنوبيون أنهم نجحوا في استنساخ كلب.

2008-2009: ولادة خمسة كلاب مستنسخة من كلب الراعي الألماني.

2011: تم إرسال سبعة كلاب بوليسية "فائقة الاستنساخ" للكشف عن الأمتعة المهربة في مطار إنتشون بكوريا الجنوبية.

2013: ذكر باحثو جامعة أوريغون للصحة والعلوم أنهم نجحوا في إعادة برمجة خلايا الجلد البشرية إلى حالتها الجينية.

2014: لأول مرة، يتم استخدام تقنيات الاستنساخ لإنتاج خلايا جذعية مطابقة وراثيًا للمرضى البالغين.

2018: للمرة الأولى، يقول العلماء إنهم خلقوا الرئيسيات المستنسخة باستخدام نفس تقنية الاستنساخ المعقدة التي أنتجت النعجة دوللي في عام 1996.

2021: أعلن العلماء أنهم لأول مرة قاموا باستنساخ حيوان أمريكي مهدد بالانقراض.