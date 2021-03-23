دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" موضوع جدل في وقت سابق من الشهر، عندما قررت بعض الدول الأوروبية تعليق طرحه مؤقتاً بسبب تقارير عن تخثر الدم لدى المرضى بعد تلقي اللقاح. ولكن، ما هي الدول التي استخدمت هذا اللقاح؟

وأظهر لقاح "أسترازينيكا" ضد "كوفيد-19" فعالية بنسبة 79% ضد المرض المصحوب بأعراض، وفعالية بنسبة 100% ضد المرض الشديد، والاستشفاء، وذلك خلال تجربة سريرية جديدة مقرها الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته شركة الأدوية الإثنين.

وقالت الشركة إن التجربة أظهرت أن اللقاح جيد التحمل، ولم تحدد أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

أما الدول العربية التي استخدمت لقاح "أسترازينيكا" فشملت الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان، والمغرب.

تعرّف إلى الدول التي استخدمت لقاح "أسترازينيكا" عبر هذا الإنفوغراف أعلاه: