هل يجب على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والنساء الحوامل أخذ لقاح "جونسون آند جونسون"؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت شركة الأدوية جونسون آند جونسون الأمريكية، الأربعاء إنها اكتشفت "مشكلة جودة" في مصنع بالتيمور للمساعدة في تصنيع لقاح لفيروس كورونا بموجب عقد.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، أن العمال في مصنع ايمرغنت في بالتيمور الذي كان يصنع لقاح كوفيد-19 الخاص بالشركة، قاموا عن طريق الخطأ بخلط بعض المكونات، مما أدى إلى إتلاف ما يصل إلى 15 مليون جرعة محتملة من اللقاح وتأخير ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمصنع.

ويقوم مصنع ايمرغنت أيضًا بصنع لقاح أسترازينيكا الذي لم يُصرح باستخدامه في هذا الولايات المتحدة بعد.

وقالت شركة جونسون آند جونسون، في بيان لشبكة CNN، الأربعاء، إن عملية مراقبة الجودة في المصنع حددت "دفعة واحدة" من مادة دوائية لا تفي بمعايير الجودة. وكانت الدفعة المعنية جزءًا من التشغيل التجريبي وفحص الجودة. والمصنع غير مصرح له بعد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لصنع المادة الدوائية المستخدمة في اللقاح.

وقال بيان الشركة المرسل إلى CNN عبر البريد الإلكتروني إن "هذه الدفعة لم تتقدم إلى مرحلتي الملء والتشطيب من عملية التصنيع لدينا".

ولا تؤثر أي من الجرعات المفقودة على هدف الشركة المتمثل في تقديم 20 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 في مارس/أذار. ولذلك قالت الشركة يوم الأربعاء، إنها تسير على الطريق الصحيح.

وقال البيان: "هذا مثال على مراقبة الجودة الصارمة المطبقة على كل دفعة من المواد الدوائية. تم تحديد المشكلة ومعالجتها مع ايمرغنت ومشاركتها مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)".

في حين أشارت الشركة إلى أنها تسعى إلى "تقديم 24 مليون لقاح إضافي بجرعة واحدة بأمان جرعات حتى أبريل".

وقالت إدارة الغذاء والدواء لشبكة CNN إنها "على علم بالموقف، لكننا لا نستطيع التعليق أكثر"ن وأحالت CNN مرة أخرى إلى شركة جونسون آند جونسون. كما قامت الشركة المصنعة ايمرغنت بإحالة CNN مرة أخرى إلى جونسون آند جونسون.

وفي الأسبوع الماضي، أعربت إدارة بايدن عن بعض الشكوك في أن الشركة يمكن أن تفي بالموعد النهائي الذي حددته بنفسها، ولكن بحلول يوم الجمعة، بدت الإدارة أكثر ثقة في أن جونسون آند جونسون ستحقق هدفها، كما قال منسق فيروس كورونا في البيت الأبيض جيفري زينتس: "يبدو أنهم على الطريق الصحيح تحقيق هذا الهدف بتسليم 11 مليون جرعة على الأقل الأسبوع المقبل".

وأذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) باستخدام لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة في أواخر فبراير/شباط، لكن الشركة كافحت لزيادة الإنتاج وفشلت في تلبية الجداول الزمنية السابقة للإنتاج التي تم وضعها في عقدها مع الحكومة الفيدرالية.

وعملت إدارة بايدن مع جميع مصنعي اللقاحات الثلاثة المصرح لهم لتكثيف إمدادات لقاحات كوفيد-19. استخدم الرئيس جو بايدن قانون الإنتاج الدفاعي للحصول على مواد ومعدات جديدة.