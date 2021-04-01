دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن مصر ستستقبل أكثر من 800 ألف جرعة من لقاح أكسفورد – أسترازينيكا، وهي الشحنة الأكبر من نوعها إلى البلاد.

وقال حساب منظمة الصحة العالمية في مصر عبر تويتر، إنه في إطار مبادرة "كوفاكس" لتسريع وصول لقاح فيروس كورونا "مصر النهاردة هتستقبل 854,400 جرعة من لقاح أسترازينكا/أوكسفورد".

وكوفاكس هو تحالف دولي يتضم منظمة الصحة العالمية وتحالف غافي وتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة. ويسعى هذا التحالف إلى لتوريد ما لا يقل عن ملياري جرعة بحلول نهاية العام إلى 92 من الدول النامية والأخرى ذات الاقتصادات المنخفضة الدخل.

وحسب منظمة الصحة العالمية، سيسعى تحالف كوفاكس لتوفير حوالي 150 مليون جرعة من اللقاح التجريبي أكسفورد - أسترازينيكا في الربع الأول من 2021، من خلال الاتفاقات القائمة مع معهد الأمصال في الهند وشركة أسترازينيكا.

كانت مصر قد حصلت على شحنات من لقاح "سينوفارم" الصيني، الذي بدأت فيه تطعيم الأطقم الطبية العاملة في الخطوط الأمامية.

وتعد مصر عضوًا في تحالف غافي. وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنها ستتلقى شحنات لقاح أسترازينيكا على 3 مراحل.

وطرحت الوزارة موقعا إلكترونيًا لتسجيل من يرغبون في الحصول على التطعيم، إلا أن جدلا ثار حول من الفئات التي لها أولوية الحصول عليه، خاصة بعدما ذكر البعض أن المسجلين الجدد، وبعضهم من الشباب، حصلوا عليهم قبل من أدرجوا بيانتهم في وقت مبكر.

وكانت عدة دول أوروبية قد أوقفت استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتا قبل أن تعلن وكالة الأدوية الأوروبية أنها وجدت أن لقاح أستراز "آمن وفعال في الوقاية من كوفيد - 19 واستمرت فوائده أكبر بكثير من مخاطره"، لكنها لا تستطيع "استبعاد نهائي" لأي ارتباط محتمل بجلطات الدم.