احذر منها.. إليك الأعراض الأولية لسرطان القولون والمستقيم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن سرطان القولون يُعد ثاني أكثر سرطان انتشاراً في المملكة العربية السعودية؟ وإليكم الأعراض التي يجب عليكم الانتباه إليها.

وعبر موقع "تويتر"، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، الأعراض الناتجة عن سرطان القولون والمستقيم.

وإليكم الأعراض الأولية التي يجب عليكم الانتباه لها:

  • نزيف من فتحة الشرج، أو وجود دم مع البراز
  • اضطرابات في البطن، مثل وجود تشنجات، أو غازات، أو آلام لفترة طويلة
  • الشعور بعدم إفراغ البطن كاملاً عند التبرز
  • تغير في الخروج، أي المعاناة من الإسهال، أو الإمساك، أو تغير في طبيعة البراز لأكثر من أسبوعين
  • الشعور بالوهن، والضعف، وقلة الشهية، مع تدهور الصحة العامة
  • فقر الدم الشديد لسبب غير معروف
  • نقص الوزن لسبب غير معروف
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