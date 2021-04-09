دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 902 حالة إصابة يومية في المملكة، والتي تعد الأعلى منذ شهر أغسطس/ آب العام الماضي، ليبلغ مجموع عدد حالات الإصابات في السعودية حوالي 395 ألف حالة وما يقرب 6 آلاف حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

ومقارنة مع دول الخليج الأخرى، توجد أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات، إذ وصلت إلى حوالي 478 ألف حالة. وأعلى دولة في معدلات الوفيات بسبب فيروس كورونا هي السعودية، حيث بلغت حوالي 6 آلاف حالة وفاة.

وإليكم عدد حالات الإصابة والوفاة لكل دولة في مجلس التعاون الخليجي وترتيبها في الإنفوغرافيك أعلاه: