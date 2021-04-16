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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في نصيحة جديدة نشرها مستشارو اللقاحات في المملكة المتحدة، سيتم تقديم لقاحات فايزر/ بيونتيك أو مودرنا ضد فيروس كورونا للنساء الحوامل "من مختلف الأعمار" بالبلاد.

وتقول الإرشادات المحدثة كالآتي: "رغم أن التجارب السريرية لاستخدام لقاحات كوفيد-19 أثناء الحمل ليست متقدمة، إلا أن البيانات المتاحة لا تشير إلى أي ضرر على الحمل".

لذلك، نصحت اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين في بريطانيا بضرورة تقديم التطعيم للنساء الحوامل في نفس الوقت مع النساء غير الحوامل، بناءً على العمر وفئة المخاطر السريرية".

وتنص التوجيهات أيضاً أنه "توجد اليوم خبرة واسعة النطاق في مرحلة ما بعد التسويق لاستخدام لقاحات فايزر/ بيونتيك ومودرنا في أمريكا، مع عدم وجود إشارات تحذيرية حتى الآن. لذلك، تعد هذه اللقاحات المفضلة لتقديمها للنساء الحوامل".

وتضيف التوجيهات: "بالنسبة إلى النساء الحوامل اللواتي بدأن جرعاتهن بأسترازينيكا، ينصحن بإكمال اللقاح نفسه".