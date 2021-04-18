حاكم دبي حصل على أحدها.. قائمة بأكثر لقاحات كورونا أملًا في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح باب التطعيم مفتوحاً للمرضعات، والمقبلات على الحمل، ومن سبق أن أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقاً لما أعلن عنه الحساب الرسمي لهيئة الصحة بدبي مؤخراً.

وأصبح لقاح "فايرز-بيو إن تك" متاحاً للمقبلات على الحمل، بحسب تغريدة من الهيئة السبت.

ونصحت الهيئة جميع النساء بتلقي اللقاح، حتى وإن كن يخططن للحمل خلال هذه الفترة، كما أنها أكدت عدم وجود داعي لتأجيل الحمل بعد تلقي لقاح كورونا.

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وأصبح لقاح "فايرز-بيو إن تك" متاحاً للمرضعات، إلى جانب لقاح "سينوفارم" أيضاً بشرط مرور 6 أشهر من الولادة.

وأكدت الهيئة عدم ضرورة إيقاف الرضاعة الطبيعية قبل التطعيم، أو بعده، إذ لا تحتوي اللقاحات على فيروس حي، ولذلك، من غير الممكن الإصابة بـ"كوفيد-19" بعد تلقي التطعيم.

ويمكن للمرأة المرضعة خلال فترة الرضاعة الطبيعية تلقي اللقاح في أي وقت.