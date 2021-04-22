الإمارات تتخطى حاجز الـ10 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، الخميس، أن عدد جرعات لقاح كوفيد-19 التي تم تقديمها منذ انطلاق الحملة الوطنية تجاوز 10 ملايين جرعة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يأتي تحقيق هذا الإنجاز ليعكس نجاح الحملة الوطنية والوعي المجتمعي بأهمية أهدافها ودورها الرئيسي في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والتعافي من الجائحة.

وأشار وزير الصحة الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، إلى أن لقاحات فيروس كورونا الأربعة متوفرة لكافة فئات المجتمع وفي مختلف مناطق الدولة بشكل مجاني، مؤكدًا سلامتها وفاعليتها الكبيرة.

وأشاد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي، بهذا الإنجاز الكبير مع تجاوز 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وأكد الجابر، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، أن الإمارات تمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو التعافي من الجائحة، لافتا ان بلاده حرصت على توفير اللقاح لجميع الفئات المؤهلة.

وأضاف الجابر أن تضافر الجهود المجتمعية مع الجهود المؤسسية قد أدى إلى دعم الحملة الوطنية للتطعيم، وتحقيق تقدم نوعي في الأهداف المرجوة منها، وصولاً إلى اكتساب المناعة المجتمعية، التي تعد الوسيلة الأمثل لتجاوز هذه الجائحة.

وقال مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عبيد راشد الحصان الشامسي، إن الإمارات تبنت استراتيجية وطنية رائدة لإدارة أزمة جائحة كوفيد-19، ونجحت وفق هذه الاستراتيجية في أن تكون من أوائل دول العالم على صعيد توفير اللقاح للجميع.

كانت الإمارات أعلنت إطلاق حملتها الوطنية للقاح كوفيد 19 نهاية ديسبمر/ كانون الأول 2020، كما اعتمدت 4 أنواع من اللقاحات بعد التأكد من سلامتها وكفاءتها.

ويشار إلى أن من يتلقون لقاحات كوفيد-19 بجميع أنواعها معرضون للإصابة بالفيروس، لكن الأعراض تكون بسيطة.