فيديو

الإمارات تتخطى حاجز الـ10 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا

صحة
نشر
دقيقتين قراءة
الإمارات تتخطى حاجز الـ10 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19
Credit: MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، الخميس، أن عدد جرعات لقاح كوفيد-19 التي تم تقديمها منذ انطلاق الحملة الوطنية تجاوز 10 ملايين جرعة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يأتي تحقيق هذا الإنجاز ليعكس نجاح الحملة الوطنية والوعي المجتمعي بأهمية أهدافها ودورها الرئيسي في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والتعافي من الجائحة.

وأشار وزير الصحة الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، إلى أن لقاحات فيروس كورونا الأربعة متوفرة لكافة فئات المجتمع وفي مختلف مناطق الدولة بشكل مجاني، مؤكدًا سلامتها وفاعليتها الكبيرة.

قد يهمك أيضاً

الإمارات تدرس فرض قيود على حركة الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا

وأشاد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي، بهذا الإنجاز الكبير مع تجاوز 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وأكد الجابر، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، أن الإمارات تمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو التعافي من الجائحة، لافتا ان بلاده حرصت على توفير اللقاح لجميع الفئات المؤهلة.

وأضاف الجابر أن تضافر الجهود المجتمعية مع الجهود المؤسسية قد أدى إلى دعم الحملة الوطنية للتطعيم، وتحقيق تقدم نوعي في الأهداف المرجوة منها، وصولاً إلى اكتساب المناعة المجتمعية، التي تعد الوسيلة الأمثل لتجاوز هذه الجائحة.

قد يهمك أيضاً

الإمارات تقرر تعليق جميع الرحلات القادمة من الهند ضمن إجراءات مواجهة انتشار كورونا

وقال مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عبيد راشد الحصان الشامسي، إن الإمارات تبنت استراتيجية وطنية رائدة لإدارة أزمة جائحة كوفيد-19، ونجحت وفق هذه الاستراتيجية في أن تكون من أوائل دول العالم على صعيد توفير اللقاح للجميع.

كانت الإمارات أعلنت إطلاق حملتها الوطنية للقاح كوفيد 19 نهاية ديسبمر/ كانون الأول 2020، كما اعتمدت 4 أنواع من اللقاحات بعد التأكد من سلامتها وكفاءتها.

ويشار إلى أن من يتلقون لقاحات كوفيد-19 بجميع أنواعها معرضون للإصابة بالفيروس، لكن الأعراض تكون بسيطة.

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.