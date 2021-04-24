دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن بلادها ستنتج 40 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا خلال العام الحالي، فيما اعتبرت أنه "لا رفاهية" في اختيار نوع محدد من اللقاحات.

وأضافت زايد، في مؤتمر صحفي السبت، أن شركة "فاكسيرا"، الذراع الطبية للحكومة المصرية في مجال تصنيع اللقاحات، جاهزة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع الصين.

وأشارت زايد إلى أن وفدًا صينيًا سيزور البلاد قريبًا للتأكد من جاهزية خطوط اللقاح، لافتة أن الجرعات المنتجة سيتم توجيهها للاستخدام في مصر وإفريقيا.

كانت مصر قد أعلنت توقيعها اتفاقيتين لإنتاج عشرات الملايين من جرعات لقاحي سينوفاك الصيني وسبوتنيك – في الروسي.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الجمعة، أوضحت وزيرة الصحة أنه سيتم إنتاج أول 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك في غضون شهرين، وقدرت أن يتم إنتاج ما بين 40 إلى 60 مليون جرعة في العام الحالي.

وخلال مؤتمر السبت، قالت وزيرة الصحة المصرية إنه لا يوجد "رفاهية في اختيار نوع اللقاح"، وأنه "في حالة حصولك على أي لقاح فأنت من المحظوظين".

بينما كشفت وزيرة الصحة أن 50% فقط من أعضاء الفريق الطبي هم من سجلوا لطلب الحصول على اللقاح، وأن من التزم ممن سجلوا بالفعل لا يتجاوز 60٪؜.

وحتى يوم الجمعة، وصل إجمالي إصابات فيروس كورونا في مصر إلى 220,658، منها 12959 حالة وفاة.