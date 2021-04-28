الاتحاد الأوروبي يبدأ مقاضاة شركة "أسترازينيكا" بسبب لقاح كورونا

من التفاؤل الكبير إلى سلسلة من العثرات.. هكذا كانت رحلة لقاح "أسترازينيكا"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رُفعت دعوى قضائية تابعة للاتحاد الأوروبي ضد شركة الأدوية الأنجلو-سويدية "أسترازينيكا"، أمام محكمة بلجيكية بشأن إمدادات لقاح "كوفيد-19".

وقدمت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، قضيتها ضد شركة "أسترازينيكا"، موضحةً سبب عرضها على المحكمة.

ويتمثل إدعاء المفوضية الأوروبية في أن الشركة المصنعة للأدوية قد انتهكت "شروط العقد أو لم يتم احترام بعض شروط العقد، ولم تكن الشركة في وضع يمكّنها من التوصل إلى استراتيجية موثوقة لضمان تسليم جرعات اللقاح في الوقت المناسب"، وفقاً لما قاله ستيفان دي كيرسمايكر، المتحدث باسم الصحة في المفوضية الأوروبية يوم الاثنين.

ويتم تسجيل القضية على أنها "طلب تمهيدي"، مما يعني أن القاضي سيحكم ببساطة في ما إذا كانت شركة "أسترازينيكا" قد انتهكت العقد كما تدعي المفوضية الأوروبية أم لا.

وخارج المحكمة الابتدائية البلجيكية في بروكسل، قال المحامي الذي يمثل شركة "أسترازينيكا"، حكيم بولرباه، الأربعاء: "البيان الوحيد الذي يمكنني الإدلاء به هو أن أسترازينيكا تأسف بشدة لقرار المفوضية الأوروبية رفع هذا الإجراء إلى المحكمة، وتأمل في حل الخلاف في أقرب وقت ممكن".

وقال محامي اللجنة، رافائيل الجفارالي، خارج المحكمة: "عرضنا قضيتنا في المحكمة، وشرحنا الوضع وتعليقاتنا للمحكمة".

ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة للمحكمة في 26 مايو/ أيار القادم.

ومن المتوقع، أن يستغرق القاضي من ثلاثة إلى ستة أسابيع ليعود بحكم على القضية.