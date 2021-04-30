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وزارة الصحة: 2% من سكان الهند ملقحون بالكامل ضد فيروس كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قامت الهند بتطعيم أكثر من 26 مليون شخص بشكل كامل ، أي ما يزيد قليلاً عن 2 ٪ من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة الهندية، يوم الخميس.

وأظهرت بيانات الوزارة أن البلاد قدمت أكثر من 152 مليون جرعة من اللقاحات ضد كوفيد-19، منذ بدء حملة التطعيم على مستوى البلاد في 16 يناير/ كانون الثاني.

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وفي يناير/ كانون الثاني، بدأت الدولة برنامج تطعيمها للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمجموعات ذات الأولوية، بهدف تلقيح 300 مليون شخص بشكل كامل بحلول أغسطس/ آب.

ومع تسارع الحالات اليومية الجديدة في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، بدأت عدة ولايات في الإبلاغ عن نقص كبير في اللقاحات.

وأعلنت الحكومة المركزية الأسبوع الماضي أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر سيكونون مؤهلين للحصول على لقاح كوفيد-19 بدءاً من 1 مايو/ أيار.

ولكن، هناك العديد من الولايات التي لا تملك لقاحاً للحملة الجديدة، من بينها ولايتي ماهاراشترا ودلهي.

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