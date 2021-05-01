(CNN Health)-- قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة سمية سواميناثان، إن سلامة وتوافر لقاحات فيروس كورونا خلق إحساسًا زائفًا بالأمان في جميع أنحاء العالم بأن الوباء كان على وشك الانتهاء.

وأضافت سواميناثان، في حلقة نقاش استضافتها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الجمعة: "أعتقد أن اللقاحات خلقت شعورًا زائفًا بالأمان، لدرجة أن الناس في جميع أنحاء العالم، حتى في البلدان التي لم يتم تلقيحها بشكل كبير، اعتقدوا أن نهاية الوباء قد حان الآن لأننا طورنا عددًا من اللقاحات ولقد ثبت أنها آمنة وفعالة".

ورأت سواميناثان أن "نشوة اللقاح"، أو الإغاثة الجماعية من أن لقاحات كوفيد-19 كانت فعالة ومنتشرة، دفعت البلدان التي لديها عدد قليل من السكان الملقحين إلى إعادة الفتح وتخفيف القيود.

وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية: "إنك تخفف قيودك دون أن يكون لديك مناعة قطيع بين السكان، وترتفع الحالات، وترتفع الوفيات. لذا أعتقد أن تطعيم 70 و80٪ من سكان العالم سيستغرق بعض الوقت. حتى ذلك الحين، لسوء الحظ، سيتعين علينا جميعًا أن نستمر في توخي الحذر".