دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستعد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" لترخيص لقاح "فايزر-بيو إن تك" ضد فيروس كورونا للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً بحلول أوائل الأسبوع المقبل، وفقاً لما قاله مسؤول في الحكومة الفيدرالية لـCNN.

وتقدمت "فايزر" بطلب للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا الخاص بها للمراهقين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً.

وسيتعين على إدارة الغذاء والدواء تعديل تصريح الاستخدام الطارئ للقاح، ولكن، من المفترض أن تكون العملية مباشرة، وفقاً لما ذكره المسؤول الذي لم يكن مخولاً بالتحدث عن العملية علناً، وطلب عدم الكشف عن هويته.

وتقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حالياً بمراجعة البيانات التي قدمتها "فايزر" لدعم الاستخدام الموسع للقاح.

وفي نهاية مارس/آذار، قالت "فايزر" إن تجربة سريرية اشتملت على 2،260 شخص تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، أظهرت فعاليتها بنسبة 100%، كما أنها أظهرت أن اللقاح جيد التحمل.

واللقاح مصرح به حالياً في الولايات المتحدة للاستخدام في حالات الطوارئ للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً، أو أكثر.

وقبل إصدار تراخيص للاستخدام الطارئ (EUA) للقاحات فيروس كورونا الثلاثة المصرح بها، عقدت إدارة الغذاء والدواء اجتماعات للجنة الاستشارية المستقلة للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة لمراجعة البيانات، والتصويت بشأن منح التوصية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـCNN إن ذلك لن يحدث عند توسيع نطاق ترخيص الاستخدام الطارئ ليشمل الفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً.

وقالت الإدارة في رسالة أرسلتها إلى CNN بالبريد الإلكتروني الأسبوع الماضي: "بينما لا تستطيع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التنبؤ بالوقت الذي سيستغرقه تقييمها للبيانات والمعلومات، إلا أن الوكالة ستراجع الطلب بأسرع ما يمكن باستخدام نهجها الشامل والقائم على العلم".

وتختبر شركتا "فايزر"، و"مودرنا" اللقاحات الخاصة بها على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر، ومن المتوقع أن تطلب الشركتان من إدارة الغذاء والدواء توسيع نطاق استخدام اللقاحات ليشمل الأطفال الرضع، والأطفال في وقت لاحق من هذا العام.