فوجئت بـ"اثنين زيادة".. امرأة تضع 9 مواليد في مالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أنجبت امرأة من مالي 9 أطفال، وهو عدد أكبر بمولودين مما رصده الأطباء من خلال الفحص بالموجات فوق الصوتية أثناء حملها، وفقاً لوزارة الصحة في البلاد.

وفي بيان، أوضحت وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية في مالي، فانتا سيبي، أن الموجات فوق الصوتية التي أُجريت في مالي والمغرب قد أشارت إلى أن حليمة سيسيه حامل في سبعة أطفال، لكنها أنجبت خمس إناث وأربعة ذكور يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف البيان أن سيسيه قد نقلت إلى عيادة مغربية بعد إقامتها لمدة أسبوعين في إحدى مستشفيات العاصمة المالية، باماكو.

وبحسب ما ذكرته سيسيه، تمت عملية الولادة لجميع الأطفال بعملية قيصرية، كما أن جميعهم بخير.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة المغربية، رشيد كذاري، إنه لا يعلم بحادثة تعدد الولادات التي وقعت في إحدى مستشفيات البلاد.

وتواصلت CNN مع وزارة الصحة المغربية للتعليق، دون رد بعد.

وبحسب موسوعة غينيس، حققت نادية سليمان الرقم القياسي لأكبر عدد من الأطفال الذين أنجبتهم في ولادة واحدة، خلال عام 2009.

وأنجبت نادية أطفالها، وهم 6 أولاد وفتاتين، بعملية قيصيرية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.