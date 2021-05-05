ارتفاع حالات فيروس كورونا في جزر سيشيل رغم تطعيم 85% من السكان

امرأة تُصاب بالشلل من رقبتها إلى أسفل بعد تلقي لقاح "فايزر".. والشركة تُوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبلغت جزر سيشل عن زيادة في عدد حالات فيروس "كوفيد-19" الأربعاء رغم تطعيم 85% من سكانها، وفقاً لوزارة الصحة في البلاد.

وفي منشور على موقع "فيسبوك"، أبلغت الوزارة عن 497 حالة خلال فترة ثلاثة أيام، ما رفع إجمالي الحالات خلال الجائحة بنسبة 12% ليصل إلى 6،373 حالة.

وفي أبريل/نيسان، ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية، هيئة الإذاعة السيشيلية "SBC" أنه تم العثور على متغير الفيروس من جنوب أفريقيا لدى عدد من المرضى.

وقالت الوزارة أيضاً إنها منحت جرعتين من اللقاح لـ59،676 شخص، أي 85% من السكان المستهدفين، بلقاحات من "سينوفارم"، و"أسترازينيكا" الهندي الصنع، "كوفيدشيلد".

وفي أبريل/نيسان، بدأت البلاد تشهد زيادة في الأعداد، ما دفع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" إلى إصدار تحذير سفر من المستوى 4 ينصح بعدم السفر إلى هذه الوجهة التي تعتمد على السياحة.

والإثنين، أغلقت وزارة الصحة العيادات الطبية المتخصصة، وأوقفت العمليات الجراحية التي لا تٌعتبر ضمن العمليات الطارئة، وعلاجات السرطان.

وبتاريخ 20 أبريل/نيسان، أصدرت البلاد حظراً على المسافرين من الهند، وباكستان، والبرازيل، وبنغلاديش الذين لا يمتلكون دليلاً لتلقيهم لقاح فيروس كورونا المستجد بعد شهر من إعادة فتح لأبوابها للزوار بشكل كبير وفقًا لـ"SBC".