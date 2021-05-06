أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إنها ستدعم تخفيف قواعد براءات الاختراع على لقاحات كوفيد-19، التي قد تزيد من المعروض العالمي، بعد نقاش داخلي مكثف وردود قوية من صانعي الأدوية الأمريكيين.

وكتبت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، في بيان: "تؤمن الإدارة بشدة بحماية الملكية الفكرية، ولكن في خدمة إنهاء هذا الوباء، تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات كوفيد-19".

كان بايدن وتاي يدرسان القضية بعد دعوات من مجموعات المعونة العالمية والديمقراطيين الليبراليين لدعم الإعفاءات، التي اقترحتها الهند وجنوب إفريقيا.

وعد بايدن كمرشح بدعم مثل هذه التنازلات، لكنه تعرض لضغوط من شركات الأدوية لإبقائها في مكانها.

وقالت تاي في بيانها: "إن هدف الإدارة هو توفير أكبر عدد من اللقاحات الآمنة والفعالة لأكبر عدد ممكن من الناس بأسرع ما يمكن. ومع تأمين إمداداتنا من اللقاحات للشعب الأمريكي، ستواصل الإدارة تكثيف جهودها - العمل مع القطاع الخاص وجميع الشركاء المحتملين - لتوسيع تصنيع اللقاح وتوزيعه. كما ستعمل على زيادة المواد الخام اللازمة لإنتاج تلك اللقاحات".