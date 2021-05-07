موسكو، روسيا (CNN)-- سمحت روسيا باستخدام لقاح سبوتنيك – في ذي الجرعة الواحدة، المسمى "سبوتنيك لايت"، حسبما أعلن صندوق الثروة السيادية الروسي، الخميس.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في بيان، إن نظام اللقاح الجديد قد تم ترخيصه للاستخدام بعد أن أثبت "فعاليته ضد جميع سلالات فيروس كورونا الجديدة، كما أظهر ذلك مركز الجمالية خلال الاختبارات المعملية".

ولم تقدم دراسة أو بيانات لدعم النتائج التي جرى الحديث عنها.

ويشير مصطلح "سبوتنيك لايت" إلى إصدار جديد ذي جرعة واحدة من لقاح "سبوتنيك لايت"، على الرغم من أن وسائل الإعلام الحكومية الروسية وصفته بأنه لقاح رابع روسي. وأصبحت روسيا أول دولة في العالم توافق على لقاح ضد كوفيد - 19 في أغسطس/ آب 2020 عندما سجلت سبوتنيك - في للاستخدام حتى قبل إجراء تجارب المرحلة الثالثة الحاسمة، وهو قرار انتقده على نطاق واسع خبراء اللقاحات في بلدان أخرى.

وقال صندوق الاستثمار الروسي إن اللقاح الفردي أثبت فعاليته بنسبة 79.4٪ بعد 28 يومًا. ولم يذكر ما إذا كان ذلك يشير إلى مرض مصحوب بأعراض أو مرض شديد أو عدوى بشكل عام.

واستند معدل الفعالية إلى بيانات من برنامج التطعيم الشامل في روسيا بين 5 ديسمبر/ كانون الأول 2020 و15 أبريل/ نيسان 2021، لفحص النتائج بين الروس الذين تلقوا الجرعة الأولى من نظام جرعتين سبوتنيك – في، لكنهم "لم يتلقوا الثانية".

وقال صندوق الاستثمار الروسي إن تجارب المرحلتين الأولى والثانية لم تثر أي مخاوف ، مع عدم وجود أحداث سلبية خطيرة - مرة أخرى، دون دعم البيانات. وقال البيان أيضًا إنه لم يتم تسجيل أي أحداث غير عادية لتخثر الدم في المخ، على الرغم من أنه يستخدم فيروسات البرد الشائعة التي تسمى الفيروس الغدي.

وأضاف بيان الصندوق أن تجارب المرحلة الثالثة التي تشمل 7000 شخص في روسيا والإمارات وغانا ودول أخرى بدأت في 21 فبراير/ شباط، مع توقع نتائج مؤقتة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كيريل ديميتريف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، في البيان: "إن نظام الجرعة الواحدة يحل التحدي المتمثل في تحصين المجموعات الكبيرة في وقت أقصر، وهو أمر مهم بشكل خاص خلال المرحلة الحادة من انتشار فيروس كورونا، وتحقيق مناعة القطيع بشكل أسرع".

وأضاف ديميتريف أن جرعتين من سبوتنيك - في ستظل اللقاح الرئيسي في روسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في حديثه الخميس في مؤتمر عبر الفيديو مع نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، إنه يعلم أن سبوتنيك لايت "جاهز بالفعل للتسجيل".

وقال بوتين أيضًا إن لقاحات فيروس كورونا الروسية موثوقة مثل بندقية كلاشينكوف - البندقية الهجومية الروسية المصنعة.

وقال بوتين: "تعتمد أدويتنا على تقنيات ومنصات مستخدمة منذ عقود. وهي أيضًا حديثة جدًا ومحدثة، ولا شك أنها الأكثر موثوقية والأكثر أمانًا "مثل بندقية كلاشينكوف. لم نكن نحن من قال ذلك. قال ذلك متخصص أوروبي. وأعتقد أنه محق تمامًا. بسيطة وموثوقة مثل بندقية كلاشينكوف".

وقالت جوليكوفا لبوتين إنه تم تطعيم 9.4 مليون روسي بشكل كامل وتلقى 13.4 مليون جرعتهم الأولى في البلاد التي يزيد عدد سكانها عن 145 مليون نسمة، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.