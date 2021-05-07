(CNN Health)-- وافقت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، على منح لقاح سينوفارم الصيني ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف الجمعة: "بعد ظهر هذا اليوم قدمت منظمة الصحة العالمية قائمة استخدامات الطوارئ لقاح كوفيد - 19 من سينوفارم، مما يجعله سادس لقاح يحصل على تصديق منظمة الصحة العالمية للسلامة والفعالية والجودة".

وقال تيدروس إن هذا لقاح آخر يمكن أن تشتريه كوفاكس، وهي مبادرة لتوفير وصول عالمي منصف إلى لقاحات كوفيد - 19، ويمنح الدول الثقة لتسريع الموافقات التنظيمية والواردات الخاصة بها.

وأضاف تيدروس أن مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التحصين (SAGE) راجعت البيانات المتاحة وأوصت باللقاح للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر مع جدول بجرعتين.

ومنحت منظمة الصحة العالمية أيضًا ترخيصًا للاستخدام في حالات الطوارئ للقاحات التي تصنعها شركات فايزر – بيونتيك، وأسترازينيكا ومعهد سيروم الهندي وجونسون آند جونسون ومودرنا.