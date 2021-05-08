مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وزيادة عدد التطعيمات.. هل لا يزال الناس بحاجة إلى وضع الأقنعة في الهواء الطلق؟

(CNN) -- حدّثت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، تفسيراتها حول كيفية انتقال الفيروس التاجي، مؤكدة أن الاستنشاق هو أحد الطرق الرئيسية لانتشار الفيروس، مع التركيز بشكل أقل على مخاطر التقاطه من الأسطح.

وتتماشى التغييرات التي طرأت على موقع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض عبر شبكة الإنترنت، مع تحول تدريجي في نصيحة الوكالة للتأكيد على أن الفيروس ينتشر عبر الهواء - إما بالتنفس، أو عبر الوصول إلى العين أو الاستقرار على الأسطح التي يلمسها الناس لاحقًا.

وحسب التحديث الجديد "ينتشر كوفيد - 19 عندما يتنفس الشخص المصاب قطرات وجزيئات صغيرة جدًا تحتوي على الفيروس. يمكن استنشاق هذه القطرات والجسيمات من قبل أشخاص آخرين أو تهبط على عيونهم أو أنوفهم أو فمهم. في بعض الظروف، قد تتلوث الأسطح التي يلمسونها. الأشخاص الذين هم على بعد 6 أقدام من الشخص المصاب هم الأكثر عرضة للإصابة".

وقال الدكتور جون بروكس ، كبير المسؤولين الطبيين لاستجابة كوفيد - 19 في مراكز السيطرة على الأمراض، لشبكة CNN: "يمكن تلخيص كيفية إصابة الأشخاص بهذا الفيروس في ثلاثة مفاهيم بسيطة للغاية".

وأضاف بروكس: "حافظ على الهواء نظيفًا، وتجنب التعرض للأغشية المخاطية وحافظ على نظافة يديك".

يشدد الشرح الجديد على أن الناس يصابون بالفيروس بشكل أكثر شيوعًا عندما يقفون بالقرب من شخص مصاب وتطير الجزيئات إما للهبوط على الوجه أو للتنفس. والأقل شيوعًا، هو ان يصاب الأشخاص بالفيروس من استنشاق هواء ملوث من أشخاص بعيدين، أو عن طريق لمس سطح ملوث ثم لمس عيونهم أو أنفهم أو فمهم.

وقال بروكس: "إذا وقفنا أنا وأنت على بعد أقدام قليلة من بعضنا البعض نتحدث، فإننا نعلم الآن أن الجسيمات المعدية تتطاير، حتى لو كنت تتحدث بهدوء".

وأضاف بروكس ان التفسيرات الجديدة لا تغير ما يحتاج الناس إلى القيام به، لكنها قد تساعد الجمهور على فهم كيفية انتشار الفيروس بشكل أفضل. ويظل التوجيه كما هو - ارتدِ قناعًا عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين أو في الداخل، وابتعد عن الآخرين عندما يكون ذلك ممكنًا واغسل يديك كثيرًا واحصل على التطعيم.