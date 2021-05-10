دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن طرق الحفاظ على صحة الفم خلال شهر رمضان تشتمل على أكثر من تنظيف الأسنان فحسب؟ وإليكم 8 نصائح تتعلق بصحة الفم في هذا الشهر، بحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة في السعودية "Saudi CDC" بتغريدة على موقع "تويتر".
8 نصائح للحفاظ على صحة الفم في رمضان:
- احرص على تنظيف أسنانك مرتين في اليوم، ولمدة دقيقتين في كل مرة
- استخدم خيط الأسنان للوصول إلى المناطق التي لا تصلها فرشاة الأسنان
- استخدم غسول الفم الذي يحتوي على مادة الفلورايد لتعزيز صحة الفم
- اشرب الماء بكميات كافية
- احرص على تناول الأطعمة التي تعزز من صحة الفم والأسنان، مثل منتجات الألبان، والبيض، والبقوليات
- قلل من تناول السكريات، والحلويات في فترة الإفطار
- تجنب تناول المشروبات الغازية، وقلل من الشاي، والقهوة
- اغتنم شهر رمضان للإقلاع عن التدخين