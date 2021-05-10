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لا تقتصر على تنظيف الأسنان فحسب..8 نصائح للحفاظ على صحة الفم برمضان

صحة
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لا تقتصر على تنظيف الأسنان فحسب.. إليك 8 نصائح لصحة الفم في رمضان
01:00
لا تقتصر على تنظيف الأسنان فحسب.. إليك 8 نصائح لصحة الفم في رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن طرق الحفاظ على صحة الفم خلال شهر رمضان تشتمل على أكثر من تنظيف الأسنان فحسب؟ وإليكم 8 نصائح تتعلق بصحة الفم في هذا الشهر، بحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة في السعودية "Saudi CDC" بتغريدة على موقع "تويتر".

8 نصائح للحفاظ على صحة الفم في رمضان:

  • احرص على تنظيف أسنانك مرتين في اليوم، ولمدة دقيقتين في كل مرة
  • استخدم خيط الأسنان للوصول إلى المناطق التي لا تصلها فرشاة الأسنان
  • استخدم غسول الفم الذي يحتوي على مادة الفلورايد لتعزيز صحة الفم
  • اشرب الماء بكميات كافية
  • احرص على تناول الأطعمة التي تعزز من صحة الفم والأسنان، مثل منتجات الألبان، والبيض، والبقوليات
  • قلل من تناول السكريات، والحلويات في فترة الإفطار
  • تجنب تناول المشروبات الغازية، وقلل من الشاي، والقهوة
  • اغتنم شهر رمضان للإقلاع عن التدخين
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