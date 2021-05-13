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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان عن قرارات جديدة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقررت اللجنة العليا، اعتباراً من يوم السبت 15 مايو/ أيار الجاري، إنهاء العمل بقرار حظر حركة الأفراد والمركبات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

كما قررت استئناف العمل بقرار تقليص عدد الموظفين، الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إلى نسبة 50% من إجمالي العدد. ويستطيع الموظفون، الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل، استكمال أشغالهم بنظام العمل عن بعد.

وتضمن القرار الثالث حظر استقبال الأنشطة التجارية للزبائن داخل المحلات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً، مع السماح بخدمتي التوصيل والمناولة. وتستثنى محلات بيع المواد الغذائية من الحظر.

وأكدت اللجنة العليا على ضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض. وحثت اللجنة شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل.