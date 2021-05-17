عبور المشاة، الذين يرتدون أقنعة الوجه بعد أن رفعت تايوان مستوى التأهب في بعض المواقع في أعقاب موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19، عبر شارع في مدينة تايبيه الجديدة بتاريخ 15 مايو/ أيار 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير الصحة الياباني تشن شي تشونغ، إن تايوان سجلت 207 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19" يوم الأحد، وهو أعلى إجمالي في يوم واحد منذ بدء الوباء.

وشهدت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة واحدة من أكثر الاستجابات فعالية في العالم لوباء فيروس كورونا، وفي وقت ما استمرت لأكثر من 250 يومًا بدون أي حالات إصابة.

وسجلت تايوان حتى الآن 1682 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 12 حالة، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية التايوانية.

وتحقق السلطات فيما إذا كانت الزيادة الأخيرة في الحالات مرتبطة بموظفي شركة طيران أقاموا في نفس الفندق.