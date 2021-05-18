دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اشترطت السعودية "التحصين" (الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا أو الشفاء من إصابة سابقة) للدخول إلى منشآت حكومية ومناسبات وغيرها من الفعاليات الثلاثاء.

وجاء في خبر نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزارة الداخلية: "اشتراط التحصين ابتداءً من الأحد 22 ذو الحجة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العامة، وعودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسات التدريب".

#وزارة_الداخلية: اشتراط التحصين ابتداءً من الأحد 22 ذو الحجة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العامة، وعودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسات التدريب. #واس_عام https://t.co/5U77ajLQ3B

وكانت قد فرضت المملكة "التحصين" على الراغبين بأداء مناسك العمرة والصلوات خلال شهر رمضان الماضي.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة استخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التصحين ضد الفيروس للمواطنين والمقيمين على حد سواء.