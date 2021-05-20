دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا، راجيش توب الأربعاء، إنه تم الإبلاغ عن تسعين حالة وفاة بسبب "الفطر الأسود"، المعروف باسم داء الفطريات، في ولاية ماهاراشترا، ونقل 800 مريض على الأقل إلى المستشفى حاليًا بسبب العدوى.

ويقول الأطباء والخبراء الطبيون إن داء الغشاء المخاطي يبدو أنه يصيب بعض مرضى فيروس كورونا الذين ضعفت أجهزتهم المناعية بسبب الفيروس أو الذين يعانون من حالات كامنة، مثل مرض السكري. وشوهدت العدوى في الهند قبل الوباء، لكن الحالات تتزايد بسرعة بين المصابين بفيروس كورونا وأولئك الذين تعافوا مؤخرًا.

وينتج المرض عن العفن الموجود في البيئات الرطبة ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي ، وخاصة أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وحذرت عدة ولايات هندية من نقص في الأدوية المستخدمة لعلاج الفطريات السوداء، وهي عدوى نادرة ومميتة يتم اكتشافها بشكل متزايد لدى مرضى "كوفيد -19"، حسبما حذرت السلطات الصحية في البلاد.

وطلبت ولاية ماهاراشترا شراء 190 ألف قنينة من "أمفوتيريسين ب"، وهي حقنة تستخدم لعلاج الالتهابات، حيث لا تزال تواجه نقصًا. وأصدرت الدولة مناقصة عالمية للدواء لكنها لا تتوقع توريد الأدوية للدولة من خلال هذه المناقصة قبل 30 مايو.

وأعلنت ولاية راجستان أن الفطر الأسود وباء، بينما اعتبرت ثلاث ولايات بما في ذلك هاريانا وتيلانجانا أنه "مرض يجب الإبلاغ عنه" للحكومة الهندية المركزية.

وعُثر على 115 حالة في هاريانا، وفقًا لوزير الصحة بالولاية أنيل فيج، و 150 حالة على الأقل في تيلانجانا.

وقال في.ك.بول رئيس فرقة عمل "كوفيد -19" الهندية، في 14 مايو / أيار، إن "العدوى ناتجة عن فطر يُدعى mucor ، يوجد على الأسطح الرطبة"، مضيفاً: "إذا كان شخص ما مصابًا بمرض أو تناول دواء يثبط جهاز المناعة أو تعرض للأسطح الرطبة، فيمكن أن يصاب بالمرض"، لافتاً إلى الأمر قد يرتبط أيضاَ بمرضى فيروس كورونا الذين يتلقون الأكسجين الذي يتضمن جهاز ترطيب يحتوي على المياه.