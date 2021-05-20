البحرين تعلن عن قرارات جديدة وسط زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين عن مجموعة من القرارات التي سيتم تطبيقها اعتباراً من 21 مايو/ أيار 2021 حتى 3 يونيو/ حزيران 2021، وذلك بعد تزايد أعداد إصابات كورونا في البلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، قال وكيل وزارة الصحة البحريني، وليد المانع، وهو عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا: "ندرك أن الجائحة فرضت سلوكيات حياتية جديدة على مستوى العالم منذ الإعلان عن الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية في نهاية عام 2019، لكن هذا الوضع استثنائي لكل دول العالم وليس متعلقاً بمملكة البحرين فقط، ويجب أن نستمر في الالتزام دون كلل أو ملل حتى نصل للهدف المنشود".

وأضاف المانع أن الفيروسات المتحورة عديدة ومنتشرة في كل دول العالم وستواصل التحور. وبالتالي، لا يكمن الحل في تقليص الحركة عبر المنافذ أو وقفها، بل يجب الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وحث أفراد العائلة والمحيط الاجتماعي على ذلك.

وتتضمن القرارات ما يلي:

قصر دخول المجمعات التجارية للمتطعمين الذين أتموا 14 يوماً بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعي"، ولمن هم فوق ال 18 عاماً فقط.

قصر دخول مراكز التسوق والمحلات التجارية للمتطعمين الذين أتموا 14 يوماً بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعي"، ولمن هم فوق الـ 18 عاماً فقط، باستثناء محلات السوبرماركت والبنوك والصيدليات والمستشفيات.

حصر الخدمات الداخلية (المطاعم، دور السينما، الصالونات وغيرها)، للمتطعمين والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعي"، ولمن هم فوق عمر الـ18 عاماً فقط.

حصر الحضور من المراجعين في مراكز الخدمة والمكاتب الحكومية على المتطعمين الذين أتموا 14 يوماً بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعي"، ولمن هم فوق الـ 18 عاماً فقط.

التشجيع على قصر التجمعات الخاصة على 6 أشخاص فقط.