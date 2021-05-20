سلمى حايك تتحدث عن معركتها مع فيروس كورونا..كافحت حالة شبه مميتة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الممثلة المكسيكسة الأمريكية سلمى حايك في مقابلة مع مجلة "Variety" مؤخراً، إنها أصيبت بفيروس كورونا في وقت مبكر من الوباء، وانتهى بها الأمر في المستشفى.

وأضافت حايك للصحيفة: "توسل إلي طبيبي للذهاب إلى المستشفى، لأن الأمر كان سيئًا للغاية"، موضحة أنها قالت له: "لا، شكرا لك. أفضل الموت في المنزل".

وأشارت حايك إلى أنها أمضت سبعة أسابيع في عزلة ذاتية في منزلها، وتلقت العلاج بالأكسجين.

ورغم من أنها عادت للعمل في "House of Gucci" لريدلي سكوت، ولكنها قالت إنها لا تزال تفتقر إلى الطاقة التي كانت تتمتع بها من قبل.

ويُذكر أن حايك من بين المشاهير الذين شاركوا علنًا تجاربهم مع مرض فيروس كورونا.