اعتلال دماغي مميت بين الماشية..حقائق سريعة عن مرض جنون البقر

مريض في الهند يفقد جزءاً من فكه بسبب مرض الفطر الأسود.. والأدوية غير متوفرة

على متن مروحية..هذه الممرضة في مهمة لتطعيم سكان جزيرة معزولة بأكملها

ليست فقط مفيدة للقلب وضغط الدم.. حمية البحر الأبيض المتوسط قد تحميك أيضًا من تلف الدماغ ومرض الزهايمر

100 عام على اكتشاف الأنسولين.. ما سبب صعوبة وصول مرضى السكري لهذا العلاج؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سمعت عن مرض جنون البقر، وهو اعتلال دماغي قاتل تُصاب به الماشية؟ إليك أبرز الحقائق التي ستعيدك إلى تاريخ بداية ظهوره ونشأته في العالم.

حقائق

رُبط بمرض دماغي قاتل يعاني منه البشر، وهو يُعرف باسم مرض "كروتزفيلت جاكوب البديل" (vCJD).

الاسم الرسمي لمرض جنون البقر هو التهاب الدماغ الإسفنجي البقري. وتتميز آفات مرض جنون البقر بتغيرات تشبه الإسفنج، وهي تُرى تحت المجهر العادي.

ويُعتقد أن تناول اللحوم الملوثة أو المنتجات الأخرى من الماشية المصابة بمرض جنون البقر، باستثناء منتجات الألبان، هي السبب وراء الإصابة بداء "كروتزفيلد جاكوب".

ويعد كلاً من مرض جنون البقر وداء "كروتزفيلد جاكوب" قاتلاً.

تشمل أعراض داء "كروتزفيلد جاكوب" أعراضاً نفسية وتغيرات سلوكية، إضافة إلى عجز في الحركة، واضطرابات في الذاكرة، وضعف في الإدراك.

إحصائيات مرض جنون البقر بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

وتصل حالات مرض جنون البقر بأمريكا الشمالية، من عام 1993 حتى أغسطس/ آب عام 2018، إلى 26 حالة مؤكدة للإصابة بهذا المرض، 20 منها في كندا، و6 حالات في الولايات المتحدة.

وولدت إحدى الأبقار المصابة، التي توفيت بالولايات المتحدة، في كندا. كما تم استيراد إحدى الأبقار الكندية المصابة من المملكة المتحدة.

إحصائيات إصابة البشر بداء "كروتزفيلد جاكوب" بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

منذ عام 1996، تم تحديد 231 حالة إصابة بداء "كروتزفيلد جاكوب" في 12 دولة:

المملكة المتحدة: 178 حالة

فرنسا: 27 حالة

إسبانيا: 5 حالات

أيرلندا: 4 حالات

الولايات المتحدة: 4 حالات

إيطاليا: 3 حالات

هولندا: 3 حالات

البرتغال: حالتان

كندا: حالتان

اليابان: حالة واحدة

المملكة العربية السعودية: حالة واحدة

تايوان: حالة واحدة

الجدول الزمني