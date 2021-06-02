دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استمرت حالات "كوفيد-19" الجديدة حول العالم في الانخفاض للأسبوع الخامس على التوالي، بمعدل نسبته 15% مقارنة بالأسبوع الماضي، وفقاً لتحديث منظمة الصحة العالمية الأسبوعي بشأن الوضع الوبائي العالمي.

وانخفضت الوفيات للأسبوع الرابع على التوالي، إلى 78،000 حالة وفاة، بانخفاض نسبته 7% عن الأسبوع السابق، حسبما ذكر التقرير.

ومع ذلك، فإن الأرقام الجديدة تعني أن 3.5 مليون إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" حدثت خلال الأيام السبعة الماضية، ولا تزال مستويات الحالات مرتفعة في العديد من المناطق.

وشهدت المنطقة الأفريقية ارتفاعاً طفيفاً في الحالات بنسبة 22%، بعد أربعة أسابيع متتالية من استقرار معدلات الإصابة.

وشهدت البرازيل أكبر عدد من الوفيات، حيث فقد نحو 13،000 شخص حياتهم بسبب "كوفيد-19". وتتزايد الحالات في كولومبيا مع أكثر من 150 ألف حالة إصابة جديدة هذا الأسبوع، بزيادة نسبتها 40% عن الأسبوع السابق.

وفي الهند، حيث وصل الفيروس إلى مستويات قصوى، انخفضت الحالات بنسبة 26% هذا الأسبوع، مما ساعد في دفع اتجاه إيجابي لمنطقة جنوب شرق آسيا، التي شهدت أول انخفاض في الوفيات منذ مارس/ آذار الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية في ملخصها إنه "على الرغم من أن عدد الحالات والوفيات العالمية استمر في الانخفاض للأسبوع الخامس والرابع على التوالي، فإن حالات الإصابة والوفيات لا تزال عند مستويات عالية كما تم الإبلاغ عن زيادات كبيرة في العديد من البلدان في جميع المناطق".