البرازيل تسجل ثاني أعلى رقم قياسي لإصابات فيروس كورونا في يوم واحد

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- سجّلت البرازيل أكثر من 95 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، الأربعاء، وهو ثاني أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها في يوم واحد في البلاد طوال مدة الوباء.

وتظهر أرقام من وزارة الصحة أنه تم تسجيل 95,601 حالة في غضون 24 ساعة حتى بعد ظهر الأربعاء. كانت أعلى حالات اليوم الواحد المبلغ عنها في البرازيل في 25 مارس/ أذار من هذا العام، عندما سجّلت البرازيل 100,158 حالة.

أبلغت الدولة عن إجمالي 16,720,081 حالة إصابة، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

ولدى البرازيل ثاني أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث تم الإبلاغ عن 2507 حالة وفاة يوم الأربعاء. العدد الإجمالي لأولئك الذين ماتوا في البلاد من كوفيد- 19 يبلغ حتى الآن 467,706.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، الأربعاء، من أن أمريكا الوسطى تبلغ عن أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي بسبب الوباء. وقالت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، الدكتورة كاريسا إتيان، إن البرازيل من بين تلك الدول التي تشهد زيادة في الإصابات الجديدة ودخول المستشفيات.

على الرغم من صراع بلاده المستمر مع كوفيد - 19، أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الثلاثاء عزمه على استضافة بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم في البرازيل. من المقرر أن تبدأ البطولة في أقل من أسبوعين.