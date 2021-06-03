فاوتشي: الرسالة المرتبطة بمعهد ووهان أسيئ فهمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، لـCNN، صباح الخميس، إن رسالة بريد إلكتروني تلقاها العام الماضي من مسؤول تنفيذي في منظمة "EcoHealth Alliance"، ومقرها الولايات المتحدة، قد أسيء فهمها.

وتلقى فاوتشي بعض الانتقادات في أعقاب نشر الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به عبر الإنترنت، بسبب بريد إلكتروني تم إرساله، في أبريل/ نيسان الماضي، من قبل مسؤول تنفيذي في منظمة غير ربحية عالمية، والتي ساعدت في تمويل بعض الأبحاث في معهد ووهان لأبحاث الفيروسات.

وشكر البريد الإلكتروني فاوتشي بسبب إعلانه أن الأدلة العلمية تدعم نشوء الفيروس بشكل طبيعي، وأنه ليس إصداراً معملياً.

وقرأ جون بيرمان من CNN الرسالة الإلكترونية خلال ظهور فاوتشي في برنامج "New Day" على شبكة CNN.

وقال بيرمان: "هناك بعض المنتقدين الذين يقولون إن هذا يعكس علاقتك القوية مع الأشخاص الذين يقفون وراء أبحاث مختبر ووهان.. كيف ترد على ذلك؟"

وأجاب فاوتشي: "هذا كلام فارغ.. أنا لا أرى حتى كيف استطاعوا فهم ذلك من هذا البريد الإلكتروني."

وأكد فاوتشي أنه تم إرسال الرسالة بالبريد الإلكتروني إليه، أي أنه كان الطرف المتلقي.

وقال فاوتشي: "لقد قلت دوماً، وسأقول لك اليوم جون، إنني ما زلت أعتقد أن الأصل الأكثر ترجيحًا هو انتقاله من نوع حيواني إلى إنسان، لكنني أبقى منفتحًا تمامًا على أنه إذا كانت هناك أصول أخرى، فقد يكون هناك سبب آخر، قد يكون تسربًا في المختبر"، مضيفاً: "يمكنك أن تسيء فهمها كما تشاء، كانت تلك الرسالة بالبريد الإلكتروني من شخص يشكرني على ما كان يعتقد أنني قلته"، وموضحاً: "أجبت أنني أعتقد أن الأصل الأكثر ترجيحاً هو الانتقال بين الأنواع، وما زلت أعتقد في الوقت نفسه أنه قد يكون تسربًا معمليًا".