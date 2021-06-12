كورنوال، المملكة المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت، إن المملكة المتحدة ستتخذ نهجًا "حذرًا" في تقييم ما إذا كانت ستمضي قدمًا في الرفع الكامل لقيود كوفيد-19 المخطط لها في 21 يوليو/ تموز.

خلال جولة إعلامية من المقابلات في قمة مجموعة السبع في كورنوال جنوب غرب إنجلترا، قال بوريس جونسون لـBBC، إنه من المهم أن يكون أي تخفيف للقيود "لا رجوع فيه".

وتسبب انتشار متغير كورونا من نوع "دلتا" في المملكة المتحدة في ارتفاع عدد الحالات على الرغم من نجاح برنامج التطعيم.

لم يذكر جونسون الموقف الذي يميل إليه، لكن سيتعين على الناس الانتظار حتى يصدر إعلانًا يوم الاثنين.

وأضاف: "ما يمكنني قوله بالتأكيد هو أننا ننظر في البيانات، ونواصل القيام بذلك، ولكن ما يمكنك بالتأكيد أخذ... خارطة الطريق كانت دائمًا حذرة ولكن لا رجعة فيها، ومن أجل الحصول على خارطة طريق لا رجوع فيها، يجب أن نكون حذرين".