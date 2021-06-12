أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن فرانكو لوكاتيللي، رئيس اللجنة العلمية التقنية الإيطالية، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن لقاح فيروس كوورنا (أكسفورد - أسترا زينيكا) سيتم إعطاؤه فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وقال لوكاتيلي: "بالنظر إلى السيناريو الوبائي المتغير"، فإن الفوائد لمن هم دون الستينيات لم تعد تتماشى مع مخاطر لقاحات ناقلات الفيروس، وتحديداً في حالات الجلطة.

يأتي قرار وقف التطعيم في الفئات العمرية الأصغر بعد يوم واحد فقط من وفاة كاميلا كانيبا البالغة من العمر 18 عامًا، التي توفيت بنوع نادر من تخثر الدم بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا في 25 مايو/ أيار، وفقًا لشبكة أنسا الإعلامية المحلية.

قال لوكاتيلي إن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، الذين تلقوا بالفعل جرعتهم الأولى من لقاح أسترازينيكا يجب أن يحصلوا على جرعة ثانية من فايزر - بيونتيك أو مودرنا

وأوضح المفوض العام للقاحات فرانشيسكو باولو فيجليولو أن هذا القرار "لن يكون له سوى القليل من النتائج"، لكنه سيبطئ حملة التطعيم. وأضاف فيجليولو أنه واثق من أن الحملة ستعود في موعدها المحدد بحلول أغسطس/ آب.

وانخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا بشكل مطرد بمعدل إيجابي إجمالي يبلغ 0.9٪، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة. وقالت الوزارة إنه تم الإبلاغ عن 1901 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، الجمعة، مع تسجيل 69 حالة وفاة جديدة.

وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، الجمعة، أنه بسبب انخفاض عدد الحالات، سيتم تصنيف نصف سكان إيطاليا اعتبارًا من يوم الاثنين في ما يسمى بـ"المنطقة البيضاء''، وهي أدنى منطقة معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في لومباردي ولازيو.

وسيُسمح للمناطق المعينة ضمن المنطقة البيضاء (أقل خطر) بإزالة معظم القيود التي لا تزال موجودة في المناطق الصفراء (متوسطة الخطورة) والمناطق الحمراء (أعلى المخاطر)، بما في ذلك حظر التجول بين عشية وضحاها.

يجب أن يكون لكل منطقة أقل من 50 حالة إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف شخص لمدة ثلاثة أسابيع متتالية للتأهل كمنطقة بيضاء.