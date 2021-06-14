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وسائل إعلام بريطانية: رفع قيود الإغلاق قد يتأخر لمدة تصل إلى 4 أسابيع

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وسائل إعلام بريطانية: رفع قيود الإغلاق قد يتأخر لمدة تصل إلى 4 أسابيع
Credit: Dan Kitwood

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المتوقع أن يُعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت لاحق يوم الاثنين، أن رفع قيود الإغلاق في إنجلترا لن يحدث في 21 يونيو/حزيران وفقًا لخارطة طريق حكومية أصلية، بحسب ما ذكرت العديد من وسائل الإعلام البريطانية.

وبدلاً من ذلك، أشارت وسائل الإعلام البريطانية، نقلاً عن مصادر حكومية، إلى أن الانفتاح قد يتأخر لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

ويأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا لمتغير "دلتا".

ولم تؤكد الحكومة البريطانية لـCNN هذا التغيير، لافتة في الوقت ذاته إلى إعلان حكومي في وقت لاحق اليوم.

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