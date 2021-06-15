سلطنة عمان تسجل 3 حالات إصابة بـ"الفطر الأسود" لمرضى كورونا

مريض في الهند يفقد جزءاً من فكه بسبب مرض الفطر الأسود.. والأدوية غير متوفرة

يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر وسواد الأنف.. هذا ما نعرفه عن عدوى “الفطر الأسود” في الهند

حالة قلبية نادرة قد تكون مرتبطة بلقاحات فيروس كورونا.. ما مدى احتمالية إصابتك به؟

دول تعتبر "ملاذًا خاليًا من كورونا" تواجه تحدي الانفتاح على العالم الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة العمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنها سجلت ثلاث حالات مؤكدة للفطر الأسود لمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إن الحالات الثلاث يخضعون للعلاق في الوقت الحالي، وحثت جميع المواطنين والمقيمين على الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية من كوفيد-19، مؤكدة أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ونظافة اليدين وتجنب التجمعات.

وأعادت وزارة الصحة العمانية نشر معلومات أصدرها مجلس الصحة الخليجي عبر تويتر فيما يتعلق بالفطر الأسود وكيفية الإصابة به أو انتقال العدوى.

🔴 حقائق عن الفطر الأسود وكيفية حدوث الإصابة والعدوى. #عمان_تواجه_كورونا https://t.co/fwDSKn16Pl

يصيب الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد استنشاق الجراثيم الفطرية من الهواء.

يمكن أن يحدث أيضًا على الجلد بعد جرح أو حرق أو أي نوع آخر من إصابات الجلد.

لا تنتقل عدوى الفطر الأسود بين البشر أو من الحيوان للبشر.

العدوى معروفًا طبيًا منذ عام 1885، ويمكن علاجها بأدوية مضادة للفطريات.

ونوه مجلس الصحة الخليجي أن عدوى الفطر ليست جزءا أو تحورا من فيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الصحة @OmaniMOH اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس #كورونا #كوفيد19 في #السلطنة 238566، والوفيات 2565، والمتعافين 212064. #عمان_تواجه_كورونا @OmanVSCovid19 https://t.co/BaQU0JGaMr

وبحسب منشور وزارة الإعلام في سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد اليوم يصل إلى 238,566 إصابة و2,565 حالة وفاة، و212,064 حالة استشفاء من الفيروس.

نصائح عامة للوقاية من فيروس كورونا