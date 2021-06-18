ما الذي نعرفه عن “سلالة دلتا” من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في الهند.. وما مدى فعالية اللقاحات ضدها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمثل متغير "دلتا" لفيروس كورونا، الذي تم تحديده للمرة اللأولى في الهند، 99 ٪ من حالات الإصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة، وفقًا لأحدث البيانات من وكالة الصحة العامة في انجلترا (PHE).

وتم تحديد 33 ألفا و630 حالة من متغير "دلتا" في نهاية أسبوع 14 يونيو/ حزيران، وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات المتحور في المملكة المتحدة إلى 75 ألفًا و953 حالة، وفقا لوكالة PHE يوم الجمعة.

واعتبارًا من 14 يونيو/ حزيران، تم إدخال 806 أشخاص إلى المستشفى، بعد إصابتهم بالمتحور "دلتا" لفيروس كورونا، بزيادة قدرها 423 منذ الأسبوع الماضي، حسبما ذكر التقرير.

وتشير البيانات الجديدة إلى أن لقاحي "أكسفورد-​أسترازينيكا" و"فايزر-بيونتيك" فعالان بنسبة 75 في المائة في منع الدخول إلى المستشفى جراء متغير دلتا بعد جرعة واحدة، وفعالان بنسبة 94٪ بعد تلقي جرعتين.

وحذّرت الدكتورة جيني هاريز، الرئيس التنفيذي لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، الجمعة، من أن حالات متغير دلتا "ترتفع بسرعة" في المملكة المتحدة، وأن المتغير أصبح الآن "مهيمنًا".

وأضافت أن "الزيادة كانت في المقام الأول بين الفئات العمرية الأصغر سنا، ونسبة كبيرة منهم لم يتم تلقيحهم ولكنهم الآن مدعوون لتلقي اللقاح".