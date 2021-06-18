(CNN Health)-- قالت الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، خلال إيجاز صحفي في جنيف يوم الجمعة، إن متغير دلتا في طريقه ليصبح البديل السائد عالميًا لفيروس كورونا.

وأضافت سواميناثان "أن متغير دلتا في طريقه لأن يصبح البديل السائد عالميًا بسبب زيادة قابليته للانتقال بشكل كبير".

وفقًا للتقرير الوبائي الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية الذي صدر يوم الثلاثاء، أبلغت 80 دولة عن متغير دلتا، الذي تم اكتشافه للمرة الأولى في الهند.

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، إنها تتوقع أن يصبح نوع دلتا هو السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة.