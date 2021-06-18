دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد انتظار طويل، ها قد جاء الصيف الذي يخطط له كثيرون، سواء من أجل السفر وحتى القيام بمختلف الأنشطة الترفيهية. لكن هناك بعض الأمور التي ينبغي عليك مراعاتها، خاصة خلال هذا الفصل.
وزارة الصحة في سلطنة عمان نشرت عبر حسابها في موقع "تويتر" بعض العادات الصحية التي تساعدك في الحفاظ على صحتك خلال فصل الصيف.
ما أبرز هذه العادات الصحية؟
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تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة
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شرب الماء البارد بكثرة في الجو الحار حتى يتجنب الجسم فقدان الماء والأملاح والمعادن
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استخدام الكريمات الواقية من الحروق الشمسية
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ضرورة الاهتمام بنظافة الجسم عامة خاصة بالاستحمام
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وقاية العين وحمايتها بارتداء نظارة شمسية (عاكسة للأشعة فوق البنفسجية)
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تجنب أمراض الصيف المنقولة بالأغذية، خاصة مأكولات المطاعم والوجبات السريعة
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تناول عصائر الفواكه الطبيعية المحضرة منزليًا وتجنب المشروبات الغازية